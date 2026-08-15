Ian Barrufet: "Sergey Hernández, como se dice, come en la misma mesa que Nielsen"

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Víctor Duaso

Encamp (Andorra), 15 ago (EFE).- Ian Barrufet (Teià, Barcelona 2004), el hijo del mítico exportero David Barrufet, hizo pleno de títulos en su primera temporada en el primer equipo del Barça.

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Desde la localidad andorrana de Encamp, donde el conjunto azulgrana ha iniciado la pretemporada, explica en una entrevista con EFE las expectativas que tiene depositadas en lo que cree que será "otro año apasionante" y analiza los nuevos fichajes del conjunto azulgrana.

Pregunta (P): El listón está muy alto. Sólo se perdió un partido en toda la temporada y se ganaron todos los títulos en juego. ¿Qué pueden hacer en esta nueva temporada después de lo conseguido en la anterior?

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Respuesta (R): Conseguimos lo máximo que se puede conseguir después de una temporada increíble. Creo que la recordaremos siempre y, en mi caso más, porque fue la primera con el primer equipo. Fue apasionante, pero ahora tenemos muchas ganas de trabajar, porque tenemos muchísimas ganas de igualarlo, aunque sea complicado. Lucharemos por conseguir todos los títulos como siempre hacemos; este escudo es así.

P: En el aspecto personal, usted también cuajó un gran año pese a ser su primera temporada en la primera plantilla.

R: Me sentí muy cómodo. No me costó nada adaptarme. Cuando vine a Andorra de pretemporada el verano pasado ya salí de aquí sintiéndome totalmente del equipo y creo que eso fue decisivo para hacer la temporada que hice y que también hicimos a nivel colectivo. Hay muy buen ambiente y también se trabaja mucho. Somos gente que queremos ganar y fue increíble. Espero que esta temporada salga igual.

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P: Pese a sufrir dos bajas muy sensibles como las de Emil Nielsen y Domen Makuc, además de la de Antonio Bazán, han llegado también el portero Sergey Hernández, el central Janus Smárason y el joven lateral Oriol San Felipe. Imagino que es importante mantener buena parte del bloque para seguir en la misma línea.

R: Aunque la temporada pasada se ganó todo y hubo hasta siete novedades, personalmente creo que sí es importante mantener el bloque. Se nota en estos primeros entrenamientos que seguimos teniendo los mismos mecanismos entre nosotros y nos entendemos muy bien. Hemos perdido a Emil, Domen y Antonio, que eran muy importantes para el equipo, pero han venido jugadores de clase mundial y el 'Sanfe' (Oriol San Felipe), que es un jugadorazo y lo será durante muchos años en el Barça.

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P: Emil Nielsen hizo una temporada espectacular y fue decisivo para ayudarles a ganar todos los títulos, especialmente, la Liga de Campeones. ¿Cree que será la baja que se notará más, aunque Sergey sea un portero de gran nivel?

R: La baja de Emil es muy importante. Obviamente es el mejor portero del mundo ahora mismo, pero llega Sergey que está, como se dice, comiendo en la misma mesa. Es de los mejores porteros del mundo y nos ayudará muchísimo. Y Viktor (Hallgrímsson) es un porterazo también. Tenemos una portería buenísima que, seguro, nos ayudará y nos dará muchas alegrías. Además tienen muchas ganas de hacer cosas buenas con este escudo.

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P: También llega el central Janus Smárason que tiene mucha experiencia y que viene para substituir a Domen Makuc. ¿Qué les puede dar?

R: Es un jugadorazo. Antes de saber que venía al Barça lo veía jugar y me encantaba. En los primeros entrenamientos ya se veía que es un jugador top mundial, y con estas ganas de trabajar y este carácter, sin duda, dará muchas alegrías a los culés. Domen estaba con un nivel increíble y fue el mejor central del mundo. Dentro del vestuario era importante y todos lo queríamos mucho, porque se hacía querer, pero Janus tiene toda la confianza de la plantilla.

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P: El Barça también ha fichado al lateral derecho, compatriota tuyo, Marcos Fis, pero seguirá está temporada en el Granollers. Lo conoce bien. ¿Qué aportará cuando llegue?

R: Fis es otro jugadorazo. Es mi amigo en la selección. Tiene un futuro por delante increíble y no diré más.

P: ¿Los jugadores de la base, tal como pasa en el primer equipo del fútbol, continúan sosteniendo al Barça?

R: En el Barça siempre se trabaja muy bien la base y es una de las claves del club. Considero que lo que se hace en la Blume y en las categorías más inferiores es muy importante para la salud del balonmano. A los jugadores del B que han venido aquí con nosotros se les ve que tienen mucho futuro, y se agradece.

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P: ¿Cómo se puede mantener el hambre después de ganarlo todo?

R: Cuando te pones este escudo no es que tengas hambre sino que es una responsabilidad. Hay mucha gente mirando que soñaría con estar aquí. Por ejemplo yo no hace muchos, y esto no lo debemos olvidar jamás. Estamos en el Barça, el mejor club del mundo, y lo tenemos que dar todo. Ser ejemplo para todos.

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P: En su primera temporada y gana la 'Champions'. Insuperable.

R: Como ya he dicho... Era mi sueño de toda la vida. Esa semana fue super especial y no la olvidaré nunca. Hablando con Carlos (Ortega, el entrenador) al acabar la temporada, le agradecí todo lo que ha hecho por mí. Él me hizo debutar e hizo que cumpliera mi sueño, y me dijo que esto era muy bonito, pero que ya se había acabado y que había que pensar en la siguiente. Hay muchos retos por cumplir y seguro que será una temporada apasionante.

P: ¿Qué le dijo su padre cuando consiguió su primera Liga de Campeones?

R: Fue un momento muy emocionante. Él estaba en la final en la grada con mi madre y mi hermana, y le di un abrazo. Todos lloramos y fue un momento muy bonito que nunca olvidaré. Me gustaría poderlo repetir.

P: Esas emociones que les da la 'Champions' no se las da la Liga, que ganan fácilmente cada año. ¿Le gustaría que subiera el nivel del balonmano en la Asobal?

R: Esto ya está siendo un tópico de los últimos años. Para mí, la Liga Asobal es mejor de lo que la gente se piensa. Hay buenos jugadores, pero por desgracia hay algunos que tiene que salir de España para buscar un proyecto mejor y después destacan fuera. Si que nos gustaría que hubiera más afición en España siguiendo este deporte, porque esto nos ayudaría. Haremos lo que sea posible para mejorarlo.

P: Ha dicho que cumplió un sueño con la Copa de Europa. ¿Qué sueño le queda aún por cumplir a sus 22 años?

R: Me quedan muchos. Al final, el deporte es muy bonito y cada temporada siempre hay títulos por los que poder luchar. Uno de los sueños es ganar más Copas de Europa con el Barça y todos los títulos que se puedan. Además de ayudar a hacer más grande al club, aunque ya lo es, y también conseguir títulos con la selección. También seguir mejorando como jugador. EFE

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