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Hoy será noticia. Domingo, 16 de agosto

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

La ministra de Sanidad visita Ceuta

Ceuta (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, acude este domingo a Ceuta para conocer la evolución de la situación sanitaria tras la crisis migratoria, en un contexto en el que en los últimos días la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha exigido a su departamento una mayor implicación "sobre el terreno".

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La titular de Sanidad se reunirá con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez; con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Múñoz, y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Mónica García también visitará el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde se reunirá con la Junta de Personal y con representantes del Colegio de Médicos, para después mantener un encuentro con representantes de organizaciones sociales.

SUCESOS RIADA

Manzanedo de Valdueza (León) amanece de luto por la muerte de dos mujeres por una riada

Madrid (EFE).- La localidad leonesa de Manzanedo de Valdueza, en El Bierzo, amanece de luto este domingo por la muerte de dos vecinas que se encontraban en el interior de una bodega tras ser anegada por una riada de agua y barro ocasionada por una intensa tormenta.

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Además de las dos mujeres, de 60 y 80 años, respectivamente, dos bebés sufrieron heridas leves en el mismo suceso, que ha conmocionado a esta comarca leonesa próxima a Ponferrada.

INCENDIOS FORESTALES

Comienza a frenar el avance del incendio de Niebla y se espera la ayuda de la lluvia para controlar el de Riglos

Madrid (EFE).- Tras ocho días y más de 38.000 hectáreas afectadas, los equipos de extinción comienzan a frenar el avance de las llamas en el incendio de Niebla (Huelva), aún activo, mientras que en Riglos (Huesca) se está a la espera de que las anunciadas lluvias ayuden a controlar un fuego que ha quemado ya 15.000 hectáreas y mantiene desalojadas a un millar de personas.

El incendio forestal iniciado el pasado día 6 en el término municipal de Niebla (Huelva) ha experimentado por primera vez en ocho días una "evolución favorable" al haberse logrado frenar su avance, después de haber recorrido una superficie de más de 38.000 hectáreas afectadas, no todas ellas calcinadas.

TIEMPO TORMENTAS

Las tormentas y las fuertes rachas de viento continúan todavía este domingo

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 16 de agosto, probables chubascos y tormentas fuertes en el interior peninsular, o incluso muy fuertes en los Pirineos y los sistemas Bético e Ibérico, acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes.

En general se  espera una jornada inestable con la dana situada al suroeste de la Península.Por un lado, los cielos estarán muy nubosos o cubiertos en el extremo norte, con precipitaciones débiles, más abundantes en el interior. Por otro, a partir de las horas centrales del día, irán apareciendo nubes de evolución en buena parte del interior peninsular que dejarán precipitaciones y tormentas, especialmente en zonas de montaña y del este.

EFE

fp

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