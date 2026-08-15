Fallece un hombre de 75 años al sufrir una caída de 200 metros en Somiedo (Asturias)

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(Actualiza la NA6124 con más datos sobre el accidente)

Oviedo, 15 ago (EFE).- Un hombre de 75 años ha fallecido este sábado al caer por un desnivel de unos 200 metros mientras hacía una ruta entre los lagos de Saliencia y el Pico Bígaros, una zona situada en concejo asturiano de Somiedo, en el límite con León, ha informa el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y la Guardia Civil.

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El hombre, que iba acompañado de su hija, su yerno y su nieto, se cayó ladera abajo en una zona de difícil acceso y en un momento en el que había una densa niebla.

Fue la propia hija quien avisó a las 11:22 horas a los servicios de emergencia de que su padre se había caído, que parecía que se encontraba inconsciente y que estaba tratando de llegar hasta él, pero que estaba teniendo dificultades.

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Movilizado el helicóptero y el grupo de rescate del SEPA, finalmente se solicitó el apoyo de medios terrestres de la Guardia Civil ante la imposibilidad de sobrevolar la zona en la que se había producido el accidente dadas las malas condiciones meteorológicas.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil de León que se encontraban en la zona haciendo otras labores de vigilancia fueron los primeros en acercarse al lugar y en confirmar que el hombre ya había fallecido, extremo que fue corroborado posteriormente por el médico del grupo de rescate del 112 Asturias.

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Tras la llegada de los componentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, que están habilitados como policía judicial en accidentes de montaña, el cadáver fue trasladado en helicóptero hasta el aeródromo de La Morgal y desde allí al Instituto de Medicina Legal de Oviedo.

lj/ess