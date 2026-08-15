Extinguido el incendio de Los Mardos (Albacete)

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Madrid, 16 ago (EFE).- El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado en la noche de este sábado de que el incendio declarado este viernes en la localidad albaceteña de Los Mardos, una pedanía de Tobarra, ha quedado extinguido.

El fuego, que ha afectado a un terreno de matorral del paraje Cañada Larga, se ha dado por extinguido a las 20:15 horas, según detalla el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

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En total, han participado en su extinción 17 medios terrestres, 59 personas y 4 medios aéreos. EFE