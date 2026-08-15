“Espoir Avenir” se lleva la Copa de Oro y 40.000 euros para Francia

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San Sebastián, 15 ago (EFE).- El caballo francés “Espoir Avenir” ganó este sábado con facilidad en los 2.400 metros de la Copa de Oro de San Sebastián, la carrera estelar del hipódromo donostiarra, con 40.000 euros para el propietario vencedor, Alain Maubert, y tres dorados trofeos para la cuadra, el jockey, Enzo Corallo, y el entrenador, Christophe Ferland.

El favorito español, “Sirjan”, repitió la segunda plaza de 2025.

La Copa de Oro de 2026 ha tenido un recorrido rápido con el ritmo impuesto por “Campelo” y “Shackleton”. El postrero vencedor, el tordo “Espoir Avenir”, asumía el paso en el centro del lote de doce unidades, a la espera de la recta final.

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Aquí, Corallo lanzó por el exterior al francés y en su ataque llegó a molestar ligeramente a “Sirjan”, pero su superioridad era clara y se lanzó en solitario hacia la meta, poste que cruzaría con cuatro cuerpos y medio de ventaja sobre su rival.

Los dos ejemplares que habían dirigido, “Shackleton” y “Campelo”, serían tercero y cuarto respectivamente, sobre una pista de hierba que hoy no favorecía a los rematadores.

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Los restantes vencedores de la reunión han sido la yegua árabe “Chdia”, con la monta de Soufianne Saadi; el dos años “Katxorro”, con Alejandro Gutiérrez Val; “Lady Coody, con la checa Denissa Sikorová en un hándicap; “Hola Valquiria”, en el otro hándicap de la tarde y de nuevo con Sikorová; y “Sir Polo”, con el portugués Ricardo Sousa.

La combinación premiada de la apuestas Quíntuple Plus es la formada por las mantillas: 2 – 2 – 7 – 3 – 5 – 10. Para la Lototurf, el caballo vencedor es el 3. EFE

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fg/sab