España se lleva el bronce europeo tras derrotar a Lituania (93-96) pidiendo la hora

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Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- La selección española sub-16 subió al podio tras superar a Lituania en un partido que dominó de principio a fin, pese al arreón final de los lituanos, que remontaron y llegaron a ponerse sólo un punto por debajo, y se llevó el bronce en el Europeo de Oradea (Rumanía).

El marcador final no reflejó cómo dominó España desde los compases iniciales. El conjunto de Miguel Ángel López-Palacios salió al encuentro con ganas de resarcirse tras la ajustada derrota ante Letonia (87-92), que les privó de disputar la gran final del torneo. Desde el comienzo, España se despegó en el marcador (19-31 al final del primer período) y no parecía dar opciones a su rival.

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En la reanudación, Lituania intentó la remontada a base de triples, pero la selección aprovechó las ventajas en el juego en transición para aumentar la ventaja hasta los 29 puntos durante el tercer cuarto (35-64).

Una victoria coral en la que diversos jugadores españoles aportaron en la faceta ofensiva, con un inspirado Rhys Robinson que sumó 16 puntos, así como el dominio en la pintura de Ryan Vincent (10 puntos, 9 asistencias) y los 14 y 13 puntos del base madridista Pablo Mera e Izan Pérez, respectivamente.

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La eficacia y el dominio español se disiparon en los últimos minutos, en los que Lituania estuvo a punto de dar la vuelta por completo al marcador. A falta de 3:41 para el final, España vencía de 22, pero todo cambió con un impresionante parcial de 17 puntos de los lituanos y llegaron a quedarse solo un punto por debajo, comandados por Rapolas Klisaukas (+26 de valoración y 6/7 en tiros de campo).

El equipo español certificó el victoria con una canasta de Mera a falta de 19 segundos y finaliza el Campeonato de Europa en tercera posición. La final por el oro la disputarán Francia y Letonia.

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La selección sub-16 suma así su séptimo bronce en una categoría que ha conquistado hasta en seis ocasiones.

Asimismo, se trata del quinto metal conquistado por las categorías inferiores de España este verano, tras el oro continental de la sub-18 femenina, la plata mundial de la sub-17 femenina y los dos bronces de las sub-20 masculina y femenina respectivamente en sus Europeos. EFE

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