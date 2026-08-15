España cede ante México en cuartos y el sueño olímpico tendrá que esperar

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Redacción deportes, 15 ago (EFE).- La selección española femenina de fútbol bandera (flag football) perdió este sábado ante la de México por 27-26 en un partido tremendo de cuartos de final del Mundial, en el que el domingo luchará por la séptima plaza, con lo que tendrá que esperar otra ocasión para certificar una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las 'espartanas' fueron claramente superadas por el cuadro mexicano, número uno del ránking mundial, en la primera mitad (20-6), pero en la segunda parte una espectacular reacción incluso les permitió ponerse por delante en el marcador (20-26).

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En cambio un 'touchdown' en el último minuto de Andy Martínez y la posterior conversión de Silvia Contreras dio al traste con el sueño de las españolas.

En la pugna por la quinta plaza, España cedió después ante Austria por 32-42 por lo que este domingo se enfrentará con Panamá por acabar séptima en el Mundial. EFE

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