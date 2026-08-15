El Sevila sale con dos del filial como titulares y el Rayo con el angoleño Nteka en punta

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Sevilla, 15 ago (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, alinea como titulares a dos jugadores con ficha del filial, Nico Guillén y Miguel Sierra, en el partido de la primera jornada de LaLiga de este sábado ante el Rayo, en el que su técnico, el debutante en Primera Beñat San José, pone como punta al angoleño Randy Ntka.

El Sevilla sale con Odysseas; Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Nico Guillén; Miguel Sierra, Guridi, Oso; e Isaac Romero.

El Rayo Vallecano pone de inicio a Batalla; Andrei Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Balliu; Óscar Valentín, Unai López; Álvaro García, Isi, De Frutos; y Nteka. EFE

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