El Levante tiene 12 inscritos a 24 horas del debut y deja en casa a cuatro fichajes

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València, 15 ago (EFE).- El Levante solo tiene inscritos a doce jugadores en LaLiga a 24 horas de su debut, que será en el campo del Espanyol a las 19 horas de este domingo, y, de momento, ha dejado en València a cuatro de sus fichajes.

De los doce inscritos en LaLiga, el técnico Luís Castro no puede contar con Roger Brugué, que es baja por una sanción que arrastra de la pasada campaña, por lo que en realidad solo tiene 11 disponibles de la primera plantilla.

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Los jugadores que a las 18.45 horas del sábado están inscritos en LaLiga son el portero Pablo Cuñat; los defensas Dela, el último en aparecer en la web de la competición, Jorge Cabello, Víctor García y Toljan; los centrocampistas Olasagasti, Carlos Álvarez, Arriaga y Oriol Rey; y los delanteros Brugué, Iván Romero y Etta Eyong.

Carlos Álvarez subió esta tarde al autocar con un vendaje en el gemelo derecho y cojeando ligeramente.

Ni Dani Requena ni Hugo Sotelo ni Thiago Fernández ni Musuayi partieron este sábado por la tarde desde el estadio Ciutat de València con el resto de la expedición rumbo a Barcelona. Tampoco lo hizo Xavi Grande, que podría volver a salir del club como ya hizo el pasado curso cuando fue cedido al Marítimo portugués.

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Del mismo modo, no están de momento con la expedición jugadores de las categorías inferiores que están en dinámica del primer equipo como Tay Abed, Dani Martín o Martin Krugg, aunque sí que lo hicieron otros como Marc Santos, que no necesitan estar inscritos para poder jugar. EFE