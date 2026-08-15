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El incendio que desaloja dos pueblos de Zamora tuvo cinco focos de inicio de madrugada

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Zamora, 15 ago (EFE).- El incendio forestal que ha obligado a evacuar dos pequeñas poblaciones limítrofes con la provincia de Ourense y con Portugal, en el municipio zamorano de Hermisende, tuvo hasta cinco focos de inicio de madrugada, según ha precisado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada.

El fuego, que se ha iniciado de madrugada en el anejo de La Tejera, ha obligado a evacuar hasta el momento a 190 personas de las localidades de San Ciprián y Castromil, un número mayor al de la población censada en esos dos pueblos, que es de 110 personas.

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El incendio ha alcanzado el nivel 2 (de 0 a 3), lo que refleja un riesgo alto.

Además, debido al rápido avance de las llamas favorecido por las condiciones meteorológicas, se han preparado medios de evacuación por si fuera necesario también desalojar Hermisende, la cabecera del municipio.

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Por su parte, el alcalde de Hermisende, Jesús González ha asegurado a EFE que no tiene dudas del origen intencionado del incendio, que aunque ha evacuado San Ciprián y Castromil, el casco urbano de este último pueblo está unido al de otro Castromil de la provincia de Ourense que sin embargo no ha sido necesario evacuar.

En Hermisende, en lo que va de verano se han registrado ya una quincena de fuegos de origen intencionado y el de este sábado ha quemado una zona que hacía años que no se había visto afectada por los incendios, según ha precisado el regidor municipal.

Los desalojados, que comenzaron a evacuarse sobre las cuatro y media de la tarde, se van a dirigir a Puebla de Sanabria, donde se ha habilitado la Escuela Hogar para su estancia hasta que puedan regresar a sus casas.

Allí se ha preparado la infraestructura necesaria para acogerlos, a la espera de su llegada que no se había producido aún a las seis de la tarde, según ha explicado por su parte, el alcalde de Puebla de Sanabria, Jesús Fernández.

En las labores de extinción han participado hasta nueve medios aéreos, nueve cuadrillas, seis de ellas helitransportadas, cuatro retenes de maquinaria, dos autobombas, dos dotaciones de los bomberos, dos técnicos y seis agentes medioambientales.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora ha precisado que el fuego, que se inició en una zona de monte, se ha propagado con rapidez favorecido por las condiciones atmosféricas y por ello ha sido necesario evacuar los dos pueblos, tanto por el avance de las llamas como por la presencia de humo.

También ha sido necesario cortar al tráfico la carretera ZA-L-2698, en el tramo que une las dos localidades desalojadas.

Fernando Prada ha explicado que las previsiones de tormenta en la zona durante la tarde pueden alterar las condiciones del incendio. EFE

aff/orv

(foto)

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