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El incendio de la Sierra de Algairén (Zaragoza) evoluciona bien tras afectar 200 hectáreas

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Zaragoza, 15 ago (EFE).- El incendio forestal declarado el viernes en la Sierra de Algairén (Zaragoza) presenta este sábado una evolución favorable y está en vías de estabilización, con una superficie afectada provisional de 200 hectáreas.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, el objetivo del operativo para las próximas horas es consolidar el perímetro alcanzado durante la noche, manteniendo la vigilancia sobre la población de Alpartir, que se va a desconfinar, y el entorno más próximo al incendio.

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Durante la jornada, y como se ha puesto de manifiesto en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), el dispositivo cuenta, por parte del operativo Infoar, con dos brigadas helitransportadas, de Calamocha y Brea, cada una con su correspondiente helicóptero ligero, así como cuatro brigadas terrestres y tres autobombas.

A estos medios se suma una helitransportada de Castilla León y un helicóptero bombardero medio del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, además de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza, que refuerzan el operativo en la zona.

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El dispositivo se completa con tres patrullas de la Guardia Civil, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valdejalón, con siete voluntarios, tres vehículos y equipamiento logístico, y una unidad logística de Sarga. EFE

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