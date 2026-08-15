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El Gobierno andaluz dice que el terremoto no ha causado daños estructurales ni personales

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Granada, 15 ago (EFE).- El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que el terremoto de magnitud 5 registrado esta madrugada en Alhendín (Granada) no ha causado daños estructurales, materiales ni personales y ha incidido en reforzar las medidas de autoprotección ante posibles réplicas.

Lo ha hecho en una atención a medios en la que ha explicado que al terremoto principal, registrado a la 1:04 de esta madrugada con epicentro en Alhendín, se han sumado numerosas réplicas, especialmente dos entre las 6:30 y las 7:00 horas de esta mañana, de 3.3 y 3 grados de magnitud.

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La Junta mantiene operativa la situación operativa 1 de la fase de emergencia para coordinar los trabajos con municipios, bomberos, subdelegación del Gobierno, la Diputación, especialistas del CSIC y arquitectos voluntarios.

Sanz ha explicado que durante la noche se han registrado más de 300 llamadas a los bomberos, que han realizado 85 intervenciones, pero sin consecuencias graves.

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La provincia de Granada no registraba un terremoto de esta intensidad desde 1955, cuando Armilla fue epicentro de otro temblor de intensidad 5.

"Lo más importante es que no hay daños estructurales ni materiales graves, ni daños personales. Incidencias sí, a las que hay que hacer un seguimiento", ha añadido el consejero de Emergencias.

Sanz ha explicado que también se han registrado pequeñas incidencias en uno de los hospitales de Granada por daños que ya han sido subsanados.

En Granada capital se han registrado 225 llamadas, con actuaciones aún activas. EFE

mro/avl/jlp

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