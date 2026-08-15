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El fuego mantiene cortadas 16 vías secundarias al inicio de una jornada con tráfico lento

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Madrid, 15 ago (EFE).- Los incendios mantienen cortadas dieciséis carreteras secundarias, sobre todo en Huelva, Sevilla y Huesca, en la mañana de este sábado, 15 de agosto, marcada por el momento por circulación lenta en algunas vías, sobre todo de Andalucía, y en la que la Dirección General de Tráfico pide precaución por las fuertes tormentas previstas.

Pasadas las 10:00 horas de este sábado un accidente en Alicante, en la AP-7 a la altura de Villajoyosa en dirección a Benidorm, genera 3 kilómetros de retenciones; y otro en Cádiz complica la entrada a la ciudad por la A-48 a su paso por Chiclana de la Frontera.

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Son los últimos datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) en una jornada en la que Tráfico ha pedido "mucha prudencia" ante los avisos naranjas y amarillos por fuertes lluvias y tormentas en la península y Baleares.

Además, los distintos incendios mantienen cortadas dieciséis vías secundarias: diez en Andalucía, sobre todo en Huelva y Sevilla, donde continúa activo el fuego del municipio onubense de Niebla; cinco en Huesca, con un incendio que se inició el lunes en Las Peñas de Riglos, y uno en Pontevedra.

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Al margen de los accidentes, varios puntos de Andalucía registran tráfico lento. Sucede en la A-4, en Jaén hacia Granada; en la AP-7 a su paso por la localidad malagueña de Marbella en dirección a Estepona, y también en Sevilla, en la AP-4 a la altura de Los Palacios de Villafranca hacia Cádiz.

Una situación similar tienen otras vías como la A-6, en la localidad abulense de Arévalo hacia Tordesillas; o la A-3, en Cervera del Llano (Cuenca) hacia Valencia.

La DGT mantiene activo un dispositivo especial este fin de semana del 15 de agosto, en el que coincide el cambio de quincena con las fiestas patronales de muchas localidades en España y cuando se prevén 5,6 millones de desplazamientos, el mayor número de viajes del verano.EFE

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