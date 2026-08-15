El fuego en Riglos (Huesca) afecta a 16.600 hectáreas empujado por las malas condiciones

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Zaragoza, 15 ago (EFE).- El incendio declarado el viernes en Las Peñas de Riglos (Huesca) ya afecta a una superficie provisional de 16.600 hectáreas, continúa activo en gran parte del perímetro y en la jornada de este sábado las condiciones meteorológicas no han resultado nada favorables, lo que está influyendo en la magnitud y la evolución del fuego.

Según ha informado el dispositivo aragonés de extinción de incendios (Infoar), en estos momentos la principal preocupación se sitúa en todo el flanco derecho, que permanece activo desde la cola a la cabeza (sectores 2, 4, 6 y 8).

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En estos sectores, la meteorología está dificultando en gran medida las labores de extinción con cambios erráticos de viento que están generando movimientos en la dinámica del incendio, lo que está comprometiendo las maniobras para apagar el fuego.

Preocupan especialmente la parte alta del flanco derecho (sectores 6-8), que podría tener progresión desde Atarés hacia el monte Oroel, y la parte baja de Anzánigo junto con Centenero, en los sectores 2 y 4.

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En ambas zonas se concentran un buen número de medios, que trabajan contra el incendio con maquinaria pesada, fuego técnico, medios aéreos y ataque directo.

Asimismo, como parte de la estrategia, se están reposicionando medios para preparar maniobras de cara a la tarde-noche que combinarían igualmente maniobras de fuego técnico, medios aéreos y maquinaria pesada.

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Además, se está trabajando en consolidar el perímetro hacia Puente la Reina, Binacua y Santa Cilia. El flanco izquierdo, por otro lado, desde la cola hasta Bailo, (sectores 1-3) está asegurado.

Por último, se continúa trabajando en la defensa de Santa Cruz de la Serós y el resto de núcleos urbanos como una de las prioridades en la estrategia.

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Además de afectar ya a 16.600 hectáreas, el incendio de Las Peñas de Riglos ha obligado a evacuar 19 núcleos y a un total de 1.045 vecinos. EFE

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