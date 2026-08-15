El fuego de Niebla (Huelva) frena su avance tras ocho días y recorrer 38.000 hectáreas

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Huelva, 15 ago (EFE).- El incendio forestal iniciado el pasado día 6 en el término municipal de Niebla (Huelva) ha experimentado por primera vez en ocho días una "evolución favorable" al haberse logrado frenar su avance, después de haber recorrido una superficie de más de 38.000 hectáreas afectadas, no todas ellas calcinadas.

El fuego, que ha afectado a once municipios de las provincias de Huelva y Sevilla, sigue activo, si bien los operativos, después de que el viernes se abandonara la situación de "fuera de capacidad de extinción", han conseguido "estrangularlo" estabilizando sus frentes e impidiendo la progresión durante toda la noche.

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Así lo ha indicado este sábado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), al precisar que los esfuerzos del dispositivo se están centrando esta jornada en afianzar el perímetro afectado mediante trabajos manuales, maquinaria pesada y tendidos de agua.

La situación por la mañana era de tranquilidad y sin actividad en el sector noroeste -El Pozuelo, Marigenta y Berrocal- y en el norte -entre Berrocal y El Corchito-. En el flanco este, la zona de mayor reactivación durante el viernes, se habían logrado sofocar los rebrotes del sur.

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No obstante, Sanz ha llamado a la prudencia ya que se prevén rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, especialmente intensas entre las 19:00 y las 20:00 horas, a pesar del leve descenso de las temperaturas (36 °C) y el aumento de la humedad.

Para prevenir reproducciones, permanece activado un dispositivo continuo de más de 1.000 efectivos las 24 horas, respaldado por 21 autobombas, 18 máquinas pesadas y 33 aeronaves.

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Anoche retornaron a sus domicilios 114 vecinos en Zalamea la Real, El Pozuelo, El Membrillo Alto, Las Delgadas y Marigenta, que se sumaron a los 60 que ya lo hicieron el pasado jueves, por lo que actualmente 52 personas permanecen reubicadas en albergues provisionales.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha señalado tras el comité de seguimiento que, una vez apagado el incendio, la prioridad será coordinar con los ayuntamientos la evaluación ágil de los daños patrimoniales y medioambientales y propiciar ayudas para los municipios afectados.

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Toscano ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo central de financiar "al menos el 50 %" de los costes de reconstrucción y reforestación y ha abogado por iniciar un debate profundo junto a alcaldes y expertos sobre el modelo de recuperación adaptado al cambio climático: "No bastará con hacer una reforestación, sino que tendremos que hacerla conforme a la realidad que vamos a vivir a partir de ahora".

En este contexto, Ecologistas en Acción ha valorado con cautela el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la sustitución de plantaciones de eucaliptos por especies autóctonas como alcornoques y encinas.

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El portavoz de la ONG, Juan Romero, ha calificado al eucalipto como "el árbol de la gasolina" y ha reclamado que la reconversión no se quede en "un brindis al sol", recordando promesas similares incumplidas tras el incendio de Riotinto en 2004.

La contención de las llamas, sin embargo, no ha evitado que alcaldes socialistas de localidades de Huelva y Sevilla -entre los que figuran Riotinto, Zalamea, Valverde del Camino, Paterna del Campo, Aznalcóllar o Sanlúcar la Mayor- hayan denunciado lo que consideran una gestión "deficiente e irresponsable" del fuego por parte de la administración autonómica.

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En nombre de todos ellos, Juan Salvador Domínguez, regidor de Paterna del Campo, ha criticado el retraso de tres días en la incorporación de la UME, la situación de las brigadas terrestres del Infoca que "se encuentran reducidas numérica y logísticamente" o las decisiones tácticas "tomadas desde un despacho" que, a su juicio, desviaron el fuego hacia Berrocal agravando la catástrofe.

Asimismo, los ediles han tachado de "abandono político" la tardanza del presidente autonómico, Juanma Moreno, en desplazarse a la zona damnificada, si bien han elogiado el trabajo ininterrumpido de los bomberos y personal de emergencias sobre el terreno. EFE

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lra/erv/grc