Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Espanyol examina su proyecto en construcción contra el Levante sin Carlos Espí

Guardar

Barcelona/Valencia, 15 ago (EFE).- El Espanyol recibe mañana al Levante en el estreno liguero en el RCDE Stadium, un partido en el que desea dar la primera alegría del curso a la afición periquita tras una pretemporada con una única derrota (Coventry inglés, 3-1) y esperando más fichajes para cerrar definitivamente la plantilla.

Los blanquiazules presentarán contra el cuadro granota un proyecto con continuidad, con el técnico Manolo González al frente y con cinco caras nuevas: los medios Àlex Calatrava y Gabriel Moscardo, brasileño, el lateral izquierdo neerlandés Quilindschy Hartman y los centrales Unai Núñez y Vanja Drkušić, esloveno.

PUBLICIDAD

Salvo sorpresa, el anfitrión apostará por el juego vertical y con salida de balón controlada que ha planteado en verano. Los futbolistas procurarán afinar su precisión en tareas de contención, algo que ha fallado en varios ensayos de pretemporada, para evitar sorpresas en el primer partido oficial de la 2026-2027.

El entrenador dará los detalles sobre el estado de la plantilla en la rueda de prensa de esta tarde, a las 16.00 horas, en el RCDE Stadium. Los delanteros Kike García, con rotura del ligamento del bíceps femoral derecho, y Javi Puado, con rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, son bajas seguras.

PUBLICIDAD

El Espanyol suele firmar buenos resultados contra el Levante en su estadio. En todos los precedentes, el cuadro granota únicamente ha vencido en dos ocasiones como visitante en el feudo blanquiazul, en el curso 2019-2020 (1-3) y en el 2011-2012 (1-2). En la campaña pasada, el duelo acabó en empate a cero.

Por su parte, el equipo ‘granota’ arranca de nuevo con Luís Castro en su banquillo. El portugués llegó en diciembre a un equipo colista y con 10 puntos en la jornada 17 y le condujo a una agónica pero muy disfrutada salvación.

La permanencia vuelve a ser el reto del equipo aunque tendrá que lograrla sin Carlos Espí, clave con diez goles en los últimas trece jornadas y traspasado al Real Madrid por 25 millones en una operación destinada a aliviar sus complicadas cuentas.

Se espera que Iván Romero y Etta Eyong cubran el hueco que ha dejado y falta por ver el papel del joven Yanis Musuayi, una apuesta del club por un jugador emergente pero aún sin experiencia en la élite.

Al equipo han llegado libres Enzo Bardeli y Aïssa Mandi, traspasado Musuayi y cedidos Thiago Fernández, Hugo Sotelo, Manu Sánchez y Dani Requena.

La única baja es la del ariete Roger Brugué, que arrastra una sanción de la pasada temporada tras la expulsión en la penúltima jornada que le costó una sanción de dos partidos.

Con esa única ausencia, Castro podría alinear un once similar al del último partido de pretemporada contra el Castellón con el central Mandi en el equipo y jugadores como Manu Sánchez o Iván Romero, importantes la pasada temporada. Thiago Fernández apunta al once pero ha sido el último en llegar.

- Alineaciones probables:

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Núñez, Cabrera, Hinojo; Urko González, Edu Expósito; Calatrava, Javi Hernández, Dolan y Roberto Fernández.

Levante: Ryan; Toljan, Mandi, ‘Dela’, Sánchez; Rey, Olasagasti, Requena; Álvarez o Bardeli, Cortés y Romero.

Árbitro: Carlos Muñiz.

Estadio: RCDE Stadium, de El Prat de Llobregat (Barcelona).

Hora: 19.00 horas. EFE

1012220

dpb-gmh/cma-nhp/igg/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las tormentas y el granizo llegan a la península este festivo 15 de agosto con una nueva dana: siete comunidades en aviso naranja por lluvias intensas

La llegada de una nueva dana a España ha activado la alerta en quince comunidades autónomas, donde se esperan precipitaciones fuertes, bajada de temperaturas y riesgo de crecidas y viento intenso

Las tormentas y el granizo llegan a la península este festivo 15 de agosto con una nueva dana: siete comunidades en aviso naranja por lluvias intensas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 15 agosto

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 15 agosto

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud en Granada, mientras prosiguen las tareas de inspección, que no han detectado “daños estructurales graves”

El terremoto principal, de magnitud 5,2 y con epicentro en Alhendín, ha provocado daños materiales en fachadas y cornisas de varios inmuebles, obligando a algunos desalojos preventivos y a la revisión minuciosa de edificios en distintos puntos de la provincia

Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud en Granada, mientras prosiguen las tareas de inspección, que no han detectado “daños estructurales graves”

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 17 al 21 de agosto: Julia descubrirá que Andrés tiene novia, Pablo será despedido y Digna celebrará su fiesta

La ficción diaria de Antena 3 volverá a reunir a Begoña y Andrés mediante una merienda la próxima semana

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 17 al 21 de agosto: Julia descubrirá que Andrés tiene novia, Pablo será despedido y Digna celebrará su fiesta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud en Granada, mientras prosiguen las tareas de inspección, que no han detectado “daños estructurales graves”

Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud en Granada, mientras prosiguen las tareas de inspección, que no han detectado “daños estructurales graves”

Italia vuelve a mandar un mensaje a España con el cierre del espacio Schengen: “En lugar de preocuparse por nosotros, Madrid debería preocuparse por Marruecos”

Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos mientras la zona fronteriza amanece tranquila

Gibraltar, la puerta de Europa que los migrantes no buscan pese a estar a pocos kilómetros de África: “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”

El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

ECONOMÍA

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

DEPORTES

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Horario y dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham 2026 este fin de semana: el campeonato entra en la recta final con las últimas medallas en juego