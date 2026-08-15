Domingo, 16 de agosto de 2026

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Madrid, 15 ago (EFE).-

SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Ceuta.- La ministra de Sanidad, Mónica García, visita Ceuta para conocer de primera mano la situación sanitaria y mantener diversos encuentros institucionales y con representantes del ámbito sanitario y social, un día después de que Marruecos haya interceptado a unas 150 personas que pretendían cruzar de forma irregular desde Fnideq (Castillejos) a la Ciudad Autónoma.

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INCENDIOS FORESTALES.- Huesca/Zamora.- Tras ocho días y más de 38.000 hectáreas afectadas, los equipos de extinción comienzan a frenar el avance de las llamas en el incendio de Niebla (Huelva), aún activo, mientras que en Riglos (Huesca) se está a la espera de que las anunciadas lluvias ayuden a controlar un fuego que ha quemado ya 15.000 hectáreas y mantiene desalojadas a un millar de personas.

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TRÁFICO VERANO.- Varias ciudades.- Esta medianoche termina la tercera fase de la operación especial de verano de la Dirección General de Tráfico.

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CATALUÑA PRISIONES.- Barcelona.- Con reconocimiento facial o dactilar, sin rejas ni muros: el nuevo centro penitenciario para presos en tercer grado que la Generalitat inaugurará a finales de año en la Zona Franca de Barcelona apuesta por sistemas de inteligencia artificial para garantizar la seguridad y una arquitectura que facilite la reinserción.

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LOTERÍA NACIONAL.- Motril (Granada).- El número de la Lotería de Navidad que coincide con la fecha de la final del mundial de fútbol ganado por España (19726) lo tiene asignado desde hace años un club deportivo de Motril (Granada), que está recibiendo llamadas de toda España para pedirles un décimo.

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GASTRONOMÍA POSTRES.- San Sebastián.- Tras su experiencia como jefa de pastelería en restaurantes con estrella Michelin en Escandinavia, la chef argentina Romina Yanarello recala en San Sebastián para abrir uno de los pocos restaurantes de España que ofrece un menú degustación de alta cocina integrado solo por postres.

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MOTOS ACUÁTICAS.- Málaga.- Hugo Morales es un piloto malagueño de motos acuáticas que con solo 12 años se ha convertido en campeón de Europa, subcampeón del mundo y campeón de la Copa del Rey, y destaca que, si probasen estas embarcaciones, a todos los niños "les gustaría esa sensación de adrenalina".

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CENTRO FOTOGRAFÍA.- Almería.- El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) afronta el verano con una intensa agenda didáctica para dar continuidad al éxito de público del último semestre con 14.567 visitantes. Su objetivo es mantener este creciente flujo con propuestas dinámicas que trascienden la simple contemplación de las imágenes, abriéndose a nuevos formatos participativos en sus instalaciones de Almería.

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LORCA ANIVERSARIO.- Granada.- Noventa años después del asesinato de Federico García Lorca, el legado inmaterial de una de las figuras más universales de la literatura da vida a diferentes iniciativas en su Granada natal, que ha convertido el pasado lorquiano en un activo que atrae a turistas, literatos o investigadores.

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