Controlado tres semanas después el incendio de Burgohondo (Ávila), el mayor de España

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Ávila/Valladolid, 15 ago (EFE).- El incendio que se declaró el pasado 22 de julio en el término municipal de Burgohondo (Ávila) y que se ha convertido en el mayor extensión desde que hay registros en España al arrasar más de 50.000 hectáreas ha quedado controlado este sábado, 25 días después.

En concreto, la Junta de Castilla y León ha dado por controlado este fuego, que cuenta con un perímetro de 160 kilómetros, poco antes de las siete de la tarde, en un momento en el que los rayos de las anunciadas tormentas han provocado más de una decena de incendios en otros puntos de la Comunidad.

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La previsión es que este incendio forestal, el primero en alcanzar el nivel 3 de gravedad, lo que obligó a establecer la emergencia de interés nacional, tarde aún en darse por extinguido, mientras que su vigilancia se prolongará mas allá del verano, según explicó hace unos días a EFE el técnico del Servicio de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, Miguel García.

El estatus de controlado llega después de que el pasado 6 de agosto fuera dado por estabilizado.

El incendio de Burgohondo coincidió en el tiempo con los graves incendios de la sierra de Madrid, lo que complicó aún más la situación y conllevó el riesgo de que esos fuegos pudieran unirse en uno solo. EFE

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