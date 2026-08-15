Claudio Barragán pide a sus jugadores “creer" en lo que hacen para sorprender al Almería

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Elda (Alicante), 15 ago (EFE).- El entrenador del Eldense, Claudio Barragán, dijo este sábado que sus jugadores deben "creer" en lo que hacen para competir y aspirar a sorprender a un Almería que, destacó, es “candidato al ascenso”.

“Me atrevería a decir que el Almería es uno de los máximos candidatos al ascenso. Tiene mucha pegada, pero nosotros tenemos que creer en lo que hacemos y ser un equipo reconocible con independencia del rival", señaló en una rueda de prensa.

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El entrenador valenciano dijo que están deseando que comience la liga: "Empieza lo que todos queremos tras una pretemporada con bastantes contratiempos en forma de molestias y lesiones en algunos futbolistas”.

El técnico, tras mantener a diez jugadores de la plantilla de la temporada pasada y con una docena de nuevas incorporaciones, recordó que "la mayoría" de sus futbolistas "no han jugado" en esta categoría. En cualquier caso, el técnico aseguró que le gusta lo que ve. "Estoy muy contento con lo que tenemos”, señaló.

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Respecto a los últimos movimientos en la plantilla, apuntó que “al margen de lo que ocurra con Aridane Hernández" necesitan un defensa central más y un delantero que "quiera" estar en el equipo.

Respecto a los canteranos que han trabajado en pretemporada con el primer equipo, Claudio Barragán manifestó que podrán tener minutos durante el curso: "Nos han ayudado, han sumado y aportado en estas semanas. La temporada es muy larga y seguro que tendrán alguna oportunidad”. EFE

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