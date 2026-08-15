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Ceuta refuerza la vigilancia sanitaria y ambiental con un plan extraordinario

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Ceuta, 15 Ago (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta ha activado un plan extraordinario de refuerzo sanitario y ambiental ante la permanencia en la ciudad de miles de personas tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio, según ha informado el Gobierno ceutí.

Un dispositivo que contempla nueve líneas de actuación e incorpora un nuevo médico de Salud Pública y más de un centenar de trabajadores para intensificar las labores de limpieza, saneamiento y control ambiental.

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El plan, coordinado por las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales y de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, tiene como objetivo reforzar la vigilancia epidemiológica y la prevención sanitaria, así como detectar de forma temprana posibles riesgos para la salud pública derivados de la situación generada en la ciudad tras la entrada masiva de personas.

Uno de los principales focos de actuación será la vigilancia de las enfermedades de declaración obligatoria (EDO), además del seguimiento de enfermedades emergentes y reemergentes que puedan suponer un riesgo para la población.

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También se han intensificado las medidas específicas de vigilancia, detección y control de la tuberculosis, incluyendo el estudio y seguimiento de contactos cuando sea necesario.

La Ciudad ha destacado especialmente las dificultades que plantea la movilidad de parte de las personas migrantes y la imposibilidad de determinar con precisión cuántas permanecen actualmente en Ceuta, debido a que algunas siguen pendientes de identificación y filiación o se encuentran fuera de los dispositivos oficiales de acogida.

Esta situación puede dificultar la continuidad de la asistencia sanitaria y, desde el punto de vista epidemiológico, la localización posterior de pacientes y la realización de estudios de contactos cuando se detecten enfermedades transmisibles.

El dispositivo contempla además un refuerzo de la vigilancia de riesgos ambientales y de los vectores transmisores de enfermedades, especialmente durante el verano, así como un incremento de los controles sobre el agua potable. El Laboratorio de Salud Pública ha reforzado los análisis periódicos para garantizar que el agua destinada al consumo humano mantiene los parámetros sanitarios exigidos por la normativa.

También se mantendrá la vigilancia de las aguas de baño en las playas de Ribera, Chorrillo, Almadraba, Tarajal, Benítez, Calamocarro y San Amaro. A estas zonas se sumarán análisis específicos en espacios que no están catalogados oficialmente como aguas de baño, entre ellos Fuente Caballo y El Trampolín.

La limpieza y retirada de residuos constituye otro de los ejes del dispositivo, con actuaciones reforzadas en los espacios públicos donde se concentra un mayor número de personas. A ello se suman trabajos de desinfección y saneamiento destinados a mantener unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y a reducir factores ambientales que puedan favorecer la aparición o transmisión de enfermedades.

El último eje contempla el refuerzo del control ambiental y la prevención de plagas y vectores, mediante una vigilancia específica de aquellos espacios que puedan presentar mayores riesgos.

Para hacer frente a estas nuevas necesidades, el Área de Salud Pública ha incorporado un nuevo médico, mientras que la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda ha aumentado en más de cien personas los efectivos destinados a las tareas de limpieza, retirada de residuos, desinfección, saneamiento y control ambiental.

La Ciudad ha señalado que el conjunto de estas medidas pretende ofrecer una respuesta coordinada ante la situación extraordinaria que vive Ceuta desde finales de julio y garantizar unas condiciones adecuadas de salubridad tanto para las personas que permanecen en la ciudad como para el conjunto de la población.

EFE

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jmr/erv/ess

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