Beñat San José califica la derrota como "muy dura" y que el empate era lo "más justo"

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Sevilla, 15 ago (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Beñat San José, calificó de “muy dura” la derrota de su equipo ante el Sevilla (2-1) y consideró que el empate habría sido el resultado “más justo” tras un partido muy igualado y de alternativas.

“Ha sido una derrota muy dura. Los jugadores han hecho un gran esfuerzo en un campo complicado. Si el segundo penalti lo es... no lo sé. No voy a juzgar. También nos han anulado un gol fantástico que nos habría dado una ventaja que podría haber finiquitado el choque”, señaló ante los medios en alusión al que hubiera sido el 0-2 para el Rayo.

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Sobre el desarrollo del encuentro, el técnico rayista, que debutó este sábado como entrenador en LaLiga EA Sports, destacó el buen inicio de su equipo y el ritmo del partido. "Entramos bien. Ha sido un partido muy vertical por parte de los dos equipos, muy directo", relató.

El preparador guipuzcoano también se refirió a las nueva reglas en el arbitraje y dijo que "la norma de los segundos acelera mucho el juego".

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San José lamentó especialmente que su equipo no pudiera aprovechar su mejor momento en el tramo final de partido, cuando, además, expulsaron a un jugador del Sevilla.

"Cuando estábamos mejor y los cambios nos estaban ayudando, llegó el penalti (2-1). Con un empate que no era malo, pensábamos que podíamos ganar y ha sido frustrante. El punto habría sido lo más justo", insistió. EFE

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