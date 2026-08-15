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Arbidel González, séptimo con nuevo récord de España en la fiesta de Marchand

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Redacción deportes, 15 ago (EFE).- El nadador español Arbidel González se quedó lejos de la lucha por las medallas en la final de los 200 mariposa de los Europeos de París, tras concluir séptimo con un tiempo de 1:54.97 minutos.

De nada le valió al nadador asturiano rebajar en 2 centésimas el récord de España que él mismo poseía desde los Mundiales de Fukuoka 2023, ante el trepidante ritmo que pusieron a la prueba tanto el húngaro Hubert Kos como el francés Léon Marchand.

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Ante la ausencia del magiar Kristof Milak, el hombre que puso contra las cuerdas a Marchand en la final olímpica, su compatriota Kos fue el que tratar de aguar la fiesta a la súper-estrella francesa y a todos los espectadores que llenaban las gradas del Centro Olímpico Acuático de París.

De hecho, durante los cien primeros metros Huber Kos, campeón en estos Europeos de los 200 espalda, lideró la prueba por delante de un Léon Marchand, que más precavido por los problemas de aductores que le han obligado a reducir drásticamente su programa en estos Europeos marchaba en segunda posición a 18 centésimas del magiar.

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Un panorama que cambió por completo con el inicio del tercer largo cuando con un sensacional volteo, como es habitual en el nadador francés, se situó al frente de la prueba, una posición que Marchand y no abandonaría hasta el final.

Pero mientras que Léon Marchand, que acabó colgándose la medalla de oro con un crono de 1:51.72 minutos, aceleraba cada vez más y más, Hubert Kos iba pagando en cada brazada su esfuerzo inicial para acabar finalmente sexto.

Un puesto por delante de Arbidel González que supo medir mejor los esfuerzos que el nadador húngaro y acabó tocando finalmente la pared tan sólo 8 centésimas por detrás de Kos tras firmar un crono de 1:54.97 minutos.

Nuevo récord de España que no bastó al asturiano, de 23 años, para pelear la medalla de bronce al griego Apostolos Siskos, que colgó la medalla de bronce con un crono de 1:54.13 minutos.

Completó el podio el húngaro Richard Marton, plata con un tiempo de 1:54.06 minutos, que resultó insuficiente para impedir la fiesta de Léon Marchand. EFE

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