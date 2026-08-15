Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Andy Díaz y Andreas Almgren vuelan al oro sobre el foso y la pista

Guardar

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- El italiano Andy Díaz se proclamó campeón de Europa de triple salto al aire libre por primera vez en el Estadio Alexander de Birmingham (Reino Unido), en una penúltima jornada de competición en la que también brilló el sueco Andreas Almgren, que ganó los 10.000 metros con récord del campeonato y durante gran parte de la carrera en solitario.

Sin el español Jordan Díaz, campeón olímpico en París y ganador del oro continental hace dos años también en Roma, que no ha competido en Birmingham por lesión, la pelea por el triunfo se preveía cosa de dos atletas, ambos de origen cubano.

PUBLICIDAD

Ese duelo reñido no fue tal porque en el segundo salto Andy Díaz, doble campeón del mundo de pista cubierta, alcanzó los 18,15 metros, récord nacional italiano y cuarto lugar de la lista mundial de todos los tiempos. De esa cifra se quedó muy lejos Pedro Pichardo, campeón europeo en Múnich 2022 y subcampeón en Roma 2024, que solo llegó hasta los 17,76. El bronce fue para el italiano Andrea Dallavalle con 17,37.

Otro de los grandes protagonistas de la noche fue Andreas Almgren, medallista mundial de bronce en Tokio 2025, que se llevó el oro en los 10.000 metros con un crono de 27:23.44, récord de los campeonatos, tras una carrera memorable en la que hizo marca personal y, tras cubrir el primer kilómetros en solo 3:16.9, se marchó en solitario aumentando el ritmo sin que nadie pudiese seguir su estela.

PUBLICIDAD

En el podio lo acompañaron el suizo Dominic Lobalu (27:42.67), plata, y el francés Jimmy Gressier (28:07.90), que llegó al esprint ante el acecho del italiano Yemaneberhan Crippa (28:08.56), campeón continental de la distancia en Múnich 2022.

Los 400 metros tuvieron un altísimo nivel con la victoria de la joven noruega Henriette Jagger con 49.04, récord nacional, y que hace unos días también celebró otro con el relevo 4x400 mixto.

La plata fue para la polaca Natalia Bukowiecka con 50.04 y el bronce para la neerlandesa Lieke Klaver, campeona europea de pista cubierta en 2025, con 50.15.

En los 1.500 masculinos, la prueba reina del mediofondo, el neerlandés Stefan Nillessen remontó con fuerza en los últimos cien metros para llevarse el triunfo (3:35.70), por delante del sueco Samuel Pihlström (3:36.16), plata, y el irlandés Andrew Coscoran (3:36.24), bronce, dejando al tridente británico formado por Jake Heyward, Arlo Ludewick y Jake Wightman sin premio como cuarto, quinto y sexto, respectivamente.

El heptatlón se resolvió con la final de 800 metros y con la victoria general de la irlandesa Kate O'Connor con 6.751 puntos, récord nacional, seguida de las neerlandesas Emma Oosterwegel (6.713), plata, y Sofie Dokter (6.664), bronce.

En la jabalina masculina el gran dominador fue el alemán Julian Weber, que llegó hasta los 90,40 metros, récord del campeonato, para sumar su segundo oro continental, mientras que el concurso de altura femenino fue para la gran favorita, la ucraniana Yaroslava Mahuchikh, que superó el listón en 1,97 para lograr su tercer metal dorado continental.

La jornada se cerró con los dos relevos del 4x100, ambos ganados, tanto en categoría masculina como femenina por los equipos de Gran Bretaña.

En la sesión matutina la marcha se resolvió con la victoria de los españoles María Pérez y Paul McGrath en la distancia de medio maratón y de los italianos Massimo Stano y Sofía Fiorini en maratón. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El incendio forestal de Riglos (Huesca) afecta a casi 17.000 hectáreas: el operativo contiene el avance hacia los núcleos urbanos tras una noche “muy compleja”

Se mantienen desalojadas 18 poblaciones con 1.021 personas afectadas, mientras los efectivos aprovecharán el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad

El incendio forestal de Riglos (Huesca) afecta a casi 17.000 hectáreas: el operativo contiene el avance hacia los núcleos urbanos tras una noche “muy compleja”

Dos mujeres han fallecido y dos menores han resultado heridos leves en la riada de Manzaneda de Valdueza (León)

Una brutal tormenta ha descargado esta tarde sobre la zona y ha provocado el desbordamiento del río Meruelo

Dos mujeres han fallecido y dos menores han resultado heridos leves en la riada de Manzaneda de Valdueza (León)

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 15 de agosto

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 15 de agosto

Resultados ganadores de la Primitiva del 15 de agosto

Como cada sábado, aquí están los ganadores del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados ganadores de la Primitiva del 15 de agosto

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy sábado 15 de agosto de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy sábado 15 de agosto de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tu coche puede ser un peligro para la naturaleza: si no quieres originar un incendio, es importante que revises estos elementos antes de conducir

Tu coche puede ser un peligro para la naturaleza: si no quieres originar un incendio, es importante que revises estos elementos antes de conducir

Las autoridades marroquíes expulsan a la Agencia EFE y TVE de Castillejos y les amenaza con retirarles la acreditación

Terremoto en Granda: Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud, mientras prosiguen las tareas de inspección sin detectar daños estructurales graves

Italia vuelve a mandar un mensaje a España con el cierre del espacio Schengen: “En lugar de preocuparse por nosotros, Madrid debería preocuparse por Marruecos”

Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos en los alrededores de Castillejos

ECONOMÍA

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

DEPORTES

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Horario y dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham 2026 este fin de semana: el campeonato entra en la recta final con las últimas medallas en juego