Álvaro García, muy molesto con las decisiones del árbitro

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Sevilla, 15 ago (EFE).- El jugador del Rayo Vallecano Álvaro García lamentó el protagonismo que tuvo el arbitraje en la derrota de su equipo ante el Sevilla (2-1) y consideró que varias de las decisiones polémicas pudieron tener una influencia decisiva en el resultado.

“Ha habido tres penaltis en un partido igualado -uno de ellos que según él no le pitaron a su equipo-. Demasiado protagonismo para el que no tiene que tener protagonismo”, afirmó el futbolista en declaraciones a Movistar+.

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Sobre el penalti que permitió al Sevilla completar la remontada, Álvaro García reconoció que no pudo ver la acción. “No lo he visto, no sé si ha sido. El mío ha sido claro y antes de que Augusto (Batalla) -portero del Rayo- cogiera el balón ya estaba contando”, explicó.

El atacante rayista también mostró su malestar por el gol anulado a Isi y cuestionó que la acción no fuese revisada por el VAR. “El gol anulado a Isi no es revisado y pienso que si hubiera sido al revés sí que lo hubiera revisado”, reiteró.

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Sobre el cambio de dinámica experimentado por el Rayo tras el descanso, Álvaro García consideró lógico que el Sevilla incrementara la presión al jugar como local y verse por debajo en el marcador. “Están en casa, perdiendo y era lógico que tenían que apretar. El penalti del 1-1 nos ha sentado como un jarro de agua fría”, señaló. EFE

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