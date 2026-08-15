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Albanchez de Mágina (Jaén), punto de partida del Mapa del Patrimonio Vivo de España

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Jaén, 15 ago (EFE).- El municipio jiennense de Albanchez de Mágina se ha convertido en el punto de partida del proyecto de ámbito nacional para crear el Mapa del Patrimonio Vivo, iniciativa impulsada desde el Ministerio de Cultura que propone una nueva forma de conservar y transmitir la memoria colectiva de los pueblos mediante la combinación de tecnología, documentación y participación ciudadana.

El proyecto permite conservar y compartir fotografías, testimonios, tradiciones, recetas, oficios, juegos, expresiones y otros conocimientos que forman parte de la identidad de cada localidad, implicando a los propios vecinos en su recuperación.

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El coordinador del proyecto, David Nieto Navarrete, ha indicado que “la memoria de un pueblo no solo está en sus monumentos o en los documentos. Está también en las personas, en sus recuerdos y en todo aquello que han aprendido y transmitido generación tras generación”.

A diferencia de un archivo tradicional cerrado, el proyecto plantea un modelo en permanente crecimiento. Los propios vecinos pueden contribuir a documentar el patrimonio de su localidad, mientras que las aportaciones pasan por un proceso de revisión antes de su publicación.

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El modelo contempla, además, la figura de embajadores locales, personas y entidades vinculadas al municipio que ayudan a recuperar historias, identificar protagonistas, contextualizar fotografías y mantener activa la recopilación de patrimonio.

De esta manera, las generaciones mayores pueden transmitir sus recuerdos y conocimientos, mientras que las más jóvenes encuentran un espacio desde el que descubrirlos, conservarlos y continuar ampliando la memoria de su localidad.

Albanchez de Mágina es el primer municipio en el que se pone en marcha este modelo del Mapa del Patrimonio Vivo y su archivo reúne ya contenidos relacionados con fotografías y documentos históricos, fiestas y tradiciones como las vinculadas a San Francisco de Paula, juegos populares, vocabulario y expresiones propias, personajes, lugares con historia, antiguos oficios y testimonios de memoria oral, entre otros materiales.

La iniciativa cuenta en Albanchez de Magina con la colaboración de la Asociación para la Protección del Patrimonio Cultural de Albanchez de Mágina, Albancultur, cuya implicación y conocimiento del patrimonio local resultan fundamentales para recuperar, documentar y difundir la memoria del municipio.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura dentro de su programa de ayudas de industrias culturales, y comienza ahora una nueva etapa tras la puesta en marcha de la experiencia de Albanchez de Mágina.

Con este primer Archivo Vivo, Albanchez se convierte en el punto de partida de una forma participativa de preservar la historia local: una memoria construida por sus propios protagonistas, abierta a seguir creciendo y destinada a transmitirse a las generaciones futuras. EFE

gd/avl/amf

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