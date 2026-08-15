Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

3-3.- AFE cierra su concentración con un entretenido empate ante el Torrellano

Guardar

Mutxamel (Alicante), 15 ago (EFE).- La selección de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) cerró este sábado su concentración de pretemporada con un entretenido empate (3-3) ante el Athletic Club Torrellano, de Tercera RFEF, en un encuentro pleno de alternativas disputado en las instalaciones de Bonalba Golf.

El equipo dirigido por Óscar de Paula se adelantó en el marcador en la primera parte después de que el Torrellano llegara a ponerse dos veces por delante, aunque el conjunto ilicitano igualó el partido en el tramo final.

PUBLICIDAD

El encuentro se puso cuesta arriba para AFE en los primeros minutos, cuando Albert Rubio abrió el marcador tras un rápido contraataque del Torrellano.

El combinado de AFE, formado por jugadores aún sin equipo pero que buscan estar en forma y un escaparate para encontrar un nuevo club, reaccionó y, tras disponer de un par de ocasiones, Lorente consiguió igualar el encuentro.

PUBLICIDAD

Poco después, Bochina volvió a adelantar al Torrellano tras un saque de esquina, dando paso a unos minutos de frenesí ofensivo.

AFE reaccionó de nuevo y, por medio de Lorente, que marcó con un gran disparo al ángulo, y Rodri Ríos, de cabeza, dio la vuelta al marcador antes del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Torrellano ganó presencia ofensiva con los cambios y dispuso de varias ocasiones para marcar. El partido se abrió y ambos equipos encontraron espacios, aunque fue el conjunto de la pedanía ilicitana el que aprovechó una de sus llegadas para empatar por medio de Javi Guerra.

En los últimos minutos, el Torrellano buscó el gol de la victoria y puso a prueba a la defensa de AFE, aunque el marcador ya no volvió a moverse.

Con este encuentro, el equipo del sindicato pone fin a su concentración con un balance de una victoria ante el Benidorm (2-0), una derrota frente al Alcoyano (1-3) y este empate ante el Torrellano.

- Ficha técnica:

3 - Sesiones AFE: Abad; Aitor Pascual, Christian Jiménez, Paradillas, Fer Cortijo; Guille Nieto, Lorente, Narbona, Marco, Abreu y Rodri Ríos. También jugaron en la segunda parte Arnau, Adri Tovar, Adri León, Cissé, Tiemblo, Monroy, Sekou y Manu Viana.

3 - Athletic Club Torrellano: Naranjo; Raúl Ruiz, Albert Rubio, Carlos García, Paredes; Montes, Bochina, Izquierdo, Castro, Adrián Pelegrín y Alejando Gómez. También jugaron Torres, Alex Carlos, Javi Guerra, Abel, Fede, Riva, Kingano y Joseph.

Goles: 0-1, min.4: Albert; 1-1, min.24: Lorente; 1-2, min.34: Bochina; 2-2, min.38: Lorente; 3-2, min.40: Rodri Ríos; 3-3, min.75: Javi Guerra.

Árbitro: López Herraiz.

Incidencias: Último encuentro amistoso de la 41.ª edición de Sesiones AFE disputado en las instalaciones de Bonalba Golf. EFE

pvb/nhp/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Unos obreros se topan con nueve millones en oro ocultos en las paredes de un sótano de Flandes que pertenecía a una antigua familia de cerveceros

Los obreros dieron con el tesoro al derribar una pared del sótano de una antigua fábrica de cerveza vinculada a la familia Van Assche, hoy sin herederos conocidos, mientras renovaban las tuberías. Si ningún descendiente reclama la fortuna en cinco años, el oro podría repartirse entre los trabajadores y la plataforma social propietaria del edificio

Unos obreros se topan con nueve millones en oro ocultos en las paredes de un sótano de Flandes que pertenecía a una antigua familia de cerveceros

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

El delantero valenciano pone fin a su etapa culé para reencontrarse con Luis Enrique

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

La familia real de Jordania crece por partida doble: la princesa Iman mantiene inmóvil la línea de sucesión al ser madre de gemelas

Su hermano, el príncipe heredero Hussein, es padre de una hija que tampoco podrá aspirar al trono hachemita, que no permite el acceso de mujeres

La familia real de Jordania crece por partida doble: la princesa Iman mantiene inmóvil la línea de sucesión al ser madre de gemelas

Qué fue de Hasnat Khan, el cirujano pakistaní que conquistó a Lady Di y denunció la presión que ejercían los periodistas antes de la muerte de la princesa

El vínculo entre ambos comenzó en 1995, cuando Diana visitó el Royal Brompton Hospital en Londres, y muchos lo señalan como el gran amor de Diana

Qué fue de Hasnat Khan, el cirujano pakistaní que conquistó a Lady Di y denunció la presión que ejercían los periodistas antes de la muerte de la princesa

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos mientras la zona fronteriza amanece tranquila

Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos mientras la zona fronteriza amanece tranquila

Gibraltar, la puerta de Europa que los migrantes no buscan pese a estar a pocos kilómetros de África: “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”

El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

Un verano devastador para Europa, entre olas de calor e incendios forestales: más de 434.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año

La prensa de Marruecos echa leña al fuego contra España: el “drama humano” se evitaría sin la “anomalía geopolítica” de una “Ceuta ocupada”

ECONOMÍA

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

DEPORTES

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Horario y dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham 2026 este fin de semana: el campeonato entra en la recta final con las últimas medallas en juego