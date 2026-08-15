3-3.- AFE cierra su concentración con un entretenido empate ante el Torrellano

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Mutxamel (Alicante), 15 ago (EFE).- La selección de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) cerró este sábado su concentración de pretemporada con un entretenido empate (3-3) ante el Athletic Club Torrellano, de Tercera RFEF, en un encuentro pleno de alternativas disputado en las instalaciones de Bonalba Golf.

El equipo dirigido por Óscar de Paula se adelantó en el marcador en la primera parte después de que el Torrellano llegara a ponerse dos veces por delante, aunque el conjunto ilicitano igualó el partido en el tramo final.

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El encuentro se puso cuesta arriba para AFE en los primeros minutos, cuando Albert Rubio abrió el marcador tras un rápido contraataque del Torrellano.

El combinado de AFE, formado por jugadores aún sin equipo pero que buscan estar en forma y un escaparate para encontrar un nuevo club, reaccionó y, tras disponer de un par de ocasiones, Lorente consiguió igualar el encuentro.

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Poco después, Bochina volvió a adelantar al Torrellano tras un saque de esquina, dando paso a unos minutos de frenesí ofensivo.

AFE reaccionó de nuevo y, por medio de Lorente, que marcó con un gran disparo al ángulo, y Rodri Ríos, de cabeza, dio la vuelta al marcador antes del descanso.

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Tras el paso por los vestuarios, el Torrellano ganó presencia ofensiva con los cambios y dispuso de varias ocasiones para marcar. El partido se abrió y ambos equipos encontraron espacios, aunque fue el conjunto de la pedanía ilicitana el que aprovechó una de sus llegadas para empatar por medio de Javi Guerra.

En los últimos minutos, el Torrellano buscó el gol de la victoria y puso a prueba a la defensa de AFE, aunque el marcador ya no volvió a moverse.

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Con este encuentro, el equipo del sindicato pone fin a su concentración con un balance de una victoria ante el Benidorm (2-0), una derrota frente al Alcoyano (1-3) y este empate ante el Torrellano.

- Ficha técnica:

3 - Sesiones AFE: Abad; Aitor Pascual, Christian Jiménez, Paradillas, Fer Cortijo; Guille Nieto, Lorente, Narbona, Marco, Abreu y Rodri Ríos. También jugaron en la segunda parte Arnau, Adri Tovar, Adri León, Cissé, Tiemblo, Monroy, Sekou y Manu Viana.

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3 - Athletic Club Torrellano: Naranjo; Raúl Ruiz, Albert Rubio, Carlos García, Paredes; Montes, Bochina, Izquierdo, Castro, Adrián Pelegrín y Alejando Gómez. También jugaron Torres, Alex Carlos, Javi Guerra, Abel, Fede, Riva, Kingano y Joseph.

Goles: 0-1, min.4: Albert; 1-1, min.24: Lorente; 1-2, min.34: Bochina; 2-2, min.38: Lorente; 3-2, min.40: Rodri Ríos; 3-3, min.75: Javi Guerra.

Árbitro: López Herraiz.

Incidencias: Último encuentro amistoso de la 41.ª edición de Sesiones AFE disputado en las instalaciones de Bonalba Golf. EFE

pvb/nhp/cmm