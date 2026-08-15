2-4. Samu Chukwueze desnuda al United

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Redacción deportes, 15 ago (EFE).- La exhibición del nigeriano Samu Chukwueze, un gol y dos asistencias, dejó en evidencia al Manchester United, superado en el Tarczynksi Arena de Wroclaw por el Milan que ahora entrena el portugués Ruben Amorin, exentrenador de los diablos rojos.

El atacante africano que tiempo atrás jugó en el Villarreal, desarboló a la zaga del cuadro inglés que se puso dos veces por delante en el marcador y en el que volvió Marcus Rashford, que jugó la última media hora. El atacante, que el pasado curso formó parte del Barcelona, es por el momento un componente más del plantel de Michael Carrick.

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El Milan aprovechó la entrada en la segunda parte del croata Luka Modric para acentuar una superioridad que no fue tal hasta el intermedio. De hecho, el Manchester United dominó el marcador desde el minuto 2, cuando Harry Maguire abrió el marcador tras aprovechar un pase de Bruno Fernandes.

Fue Samu Chukwueze el que empató en el 37 después de recibir un balón de Gonçalo Ramos.

Bruno Fernandes pudo poner por delante a su equipo antes del descanso, pero el penalti que ejecutó en el 41 fue detenido por el meta Lorenzo Torriani. El jugador portugués, una garantía de eficacia desde los once metros habitualmente, lleva dos penaltis fallados seguidos. En el anterior partido, frente al Leeds y este ante el Milan.

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Aún así, el Manchester United se puso en ventaja en el 51 cuando el danés Patrick Dorgu marcó en una acción con un error de bulto de los italianos en un saque de banda.

Y llegó la exhibición milanista a partir de ese momento. Chukwueze envió un centro al segundo palo en el 58 y Alphadjo Cisse empujó a la red el servicio y diez después, un centro del nigeriano desde la derecha la cabeceó Gonçalo Ramos que en el 72 propició el cuarto al inglés Ruben Loftus Cheek.

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La derrota corta la buena línea en la pretemporada del Manchester United que ganó por penaltis al Leeds después de un 1-1, empató antes con el PSG batió al Atlético Madrid y, en julio, al Rosenborg.

El triunfo fue el primero para el Milan que no había ganado partido alguno: empató con Celtic e Inter y perdió con el Chelsea. EFE

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