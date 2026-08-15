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2-1. Dos penaltis le dan la vuelta al marcador y la primera victoria al Sevilla

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Antonio Gutiérrez

Sevilla, 15 ago (EFE).- Dos tantos de penalti, marcados en la segunda parte por Jon Guridi y Gerard Fernández 'Peque', dieron la vuelta al marcador (2-1) para el Sevilla después de que Álvaro García marcara para el Rayo en los inicios de la segunda parte en un partido, de la primera jornada de LaLiga EA Sports, en el que los visitantes fueron mejores en el primer tiempo y los locales, en el segundo.

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Empezó la competición para dos equipos a los que unió el calendario en lo deportivo pero que también por momentos convulsos en los despachos y con las aficiones muy enfadadas con sus respectivos consejos de administración.

Ambos entrenadores, el del Sevilla, Luis García Plaza, y el del Rayo, Beñat San José, quisieron en las previas centrarse en lo suyo, en lo que se jugaban sobre el césped, en el caso de los locales con una plantilla muy renovada y aún en proceso de confección y de los visitantes con menos caras nuevas pero con un técnico debutante en LaLiga EA Sports y con la misión de hacer olvidar la gran labor de Íñigo Pérez.

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Se notó en las alineaciones que aún le queda rodaje a las plantillas y así García Plaza puso de titulares a dos futbolistas con ficha del filial, el centrocampista Nico Guillén y el extremo Miguel Sierra, y San José no contó con los dos refuerzos de hasta ahora, el extremo georgiano Giorgi Tsitaishvili y el central albano Marash Kumbulla, inéditos en pretemporada por su tardía llegada.

En cualquier caso, a la formación hispalense se le vio rápidamente uno de los errores que tanto pesaron en el anterior curso. Grave fallo no forzado del central senegalés Arouna Sangante, uno de los fichajes de este verano, que dejó el balón a Álvaro García para que éste marcara a placer antes de que se cumpliera el cuarto minuto de juego.

Gran contratiempo para un equipo y confianza para otro, ya que los visitantes se situaron bien sobre el terreno sin concesiones para que los nervios afloraran en el rival y aprovecharse de ello en alguna acción de ataque o que pasaran los minutos sin problemas ante el meta argentino Augusto Batalla.

Pudo lograr el objetivo el Rayo rebasada la media hora, pero se le anuló un tanto a Isi Palazón al hacer una falta previa a su remate de cabeza, aunque ello mostró que estaba más cerca del segundo que el empate de la formación andaluza, perdida en la creación y descolocada cuando le atacaban.

Pese a ello, el partido pudo cambiar el rumbo en una jugada aislada camino del descanso, cuando Batalla se interpuso en un avance de Isaac Romero y que el árbitro consideró penalti, aunque después lo consultó en el VARy corrigió su decisión.

En la segunda parte, con los primeros minutos como sevillista del joven escocés Robbie Ure después de un solo entrenamiento con sus nuevos compañeros, los locales, también con la entrada de Peque, buscaron soluciones en ataque.

Se vio un Sevilla más intenso y a los cinco minutos de la reanudación Álvaro García le hizo un penalti al canterano Miguel Sierra y fue el ex de Alavés Jon Guridi el que lo transformó en el empate para empezar un nuevo partido, en el Beñat San José también sacó a jugadores de arriba como Camello y el brasileño Alemao.

El desgaste físico hizo que el partido bajara en su ritmo en su tramo final y el que conjunto de Luis García Plaza ya no fuera tan protagonista y que el rival volviera a encontrar opciones de inquietar al meta griego Odyssea Vlachodimos y más cuando Kike Salas fue expulsado (m.88) por una fuerte entrada a De Frutos.

El árbitro dio una prolongación de siete minutos y en ellos el equipo madrileño quiso aprovecharse para llevarse la victoria, pero una contra local acabó con un penalti del francés Lejeune a Robbie Ure, que lo transformó Peque ya en la prolongación para darle la victoria al Sevilla.

- Ficha técnica:

2 - Sevilla: Odysseas; Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Nico Guillén (Peque, m.46); Miguel Sierra (Rubén Vargas, m.70), Guridi (Manu Bueno, m.82), Oso (Ejuke, m.78); e Isaac Romero (Robbie Ure, m.46).

1 - Rayo Vallecano: Batalla; Andrei Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Balliu; Óscar Valentín (Pelallo, m.78), Unai López (Pedro Díaz, m.78); Álvaro García (Fran Pérez, m.70), Isi (Camello, m.64), De Frutos; y Nteka (Alemao, m.64).

Goles: 0-1, M.04: Álvaro García. 1-1, M.52: Guridi, de penalti. 2-1, M.97: Peque, de penalti.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Expulsó con roja directa al sevillista Kike Salas (m.88) por una fuerte entrada a De Frutos. Además, amonestó a los locales Isaac (m.48+), Guridi (m.60), Suazo (m.81) y Agoumé (m.102) y a los visitantes Alemao (m.64), Unai López (m.75), Fran Pérez (m.77) y Pathé Ciss (m.102)

Incidencias: Partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 36.777 espectadores, de ellos cerca de doscientos del Rayo ubicados en la grada para los seguidores visitantes.

Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto sufrido recientemente en Colombia y también por todos los socios y exjugadores sevillistas fallecidos en la pasada temporada. El partido se inició ocho minutos más tarde del horario fijado debido problemas técnicos en el videoarbitraje. EFE

(foto)

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