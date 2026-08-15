2-0. El Mallorca comienza con buen pie en su regreso a Segunda

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Palma, 15 ago (EFE). - El RCD Mallorca consiguió la victoria en el estreno liguero ante el Valladolid (2-0) gracias a los tantos de Pablo Torre y Antonio Raíllo, que hacen comenzar al equipo de Luis García con buenas sensaciones en su regreso a LaLiga Hypermotion, tras haber descendido la temporada pasada.

El cuadro balear cogió con mucho ímpetu el regreso a la división de plata, conocedor de que empezar con mal pie en esta competición puede complicarle mucho la vida en su objetivo de volver cuanto antes a la élite del fútbol español.

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La presión de los bermellones le hizo dominar el primer tramo del partido, aunque eso sólo se tradujo en una gran ocasión de gol que Álvaro Aceves desbarataría tras un disparo en el corazón del área de Luvumbo.

El calor y el paso de los minutos inclinaron la balanza hacia la portería de Arnau Tenas. Los de Fran Escribá se fueron asentando en el terreno de juego, controlando la posesión y probando desde lejos al portero catalán, aunque sin puntería.

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Tanto Ponceau como Ojeda aprovecharon la pobre presencia defensiva de Darder y Morlanes en el doble pivote, que no conseguían recuperar el esférico y sufrían en el repliegue.

El choque llegó al descanso con cierto nerviosismo de Son Moix, especialmente en el inicio de la segunda mitad viendo que los pucelanos seguían durmiendo el ritmo de partido, aunque no tardarían en cambiar las tornas.

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Volvía a tener mayor presencia el equipo de Luis García, que debutaba en competición oficial en el banquillo mallorquinista, y su primera alegría se la llevaría gracias a una genialidad de Pablo Torre.

Una arrancada de Adrián Fuentes provocó una falta en la frontal del área, y el mediapunta cántabro estrenaría su cuenta de goleador con un libre directo a media altura que casi detuvo Aceves.

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Rápidamente llegarían los cambios, que en un abrir y cerrar de ojos se transformarían en el segundo gol del Mallorca. El saque de esquina botado por Álex Sala encontraría a Raíllo, que puso el 2-0 de la tranquilidad en Son Moix.

Escribá probó con la entrada de Delgado y Lachuer de recortar diferencias en el electrónico, pero le faltaron piezas para cambiar la dinámica y meter el miedo en el cuerpo al equipo local.

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En los minutos finales le dio tiempo a Adrián Liso, último fichaje del Mallorca, para estrenarse con su nuevo club, pero el tanto fue anulado por fuera de juego revisado en el VAR.

Los tres primeros puntos de la temporada se quedaron en la isla con la sensación de que el cuadro mallorquinista, con mucho margen de mejora, va a ser un rival a batir en LaLiga Hypermotion, mientras que el Valladolid necesitará reforzarse para no sufrir un año más.

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- Ficha técnica:

2 -RCD Mallorca: Tenas; Calatayud (Mateu, m.68), Valjent, Raíllo, Lato; Darder, Morlanes (Puigmal, m.89), Torre (Sala, m.68); Luvumbo (Antonio Sánchez, m.81), Fuentes, Roca (Liso, m.68).

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0 -Real Valladolid: Aceves; Alejo, Ramón Martínez, Torres, Muñoz; Ojeda (Lachuer, m.73), Ponceau (Parriego, m.85) Cabanzón (Erlier, m.85), Víctor Fernández (Delgado, m.73), Chacón; Latasa.

Goles: 1-0, m.62, Torre; 2-0, m.72, Raíllo.

Árbitro: Andrés Fuentes (Comité valenciano). Amonestó a los futbolistas locales Calatayud (m.36) y Darder (m.46) y a los jugadores visitantes Torres (m.60) y Ramón Martínez (m.61).

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Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion entre RCD Mallorca y Real Valladolid en el Estadio Mallorca Son Moix ante 15.650 espectadores. EFE

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