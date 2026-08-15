1-0. Stones derriba al Betis

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Redacción deportes, 15 ago (EFE).- Un gol a ocho minutos del final del defensa inglés John Stones, que había saltado al campo siete antes, terminó con la resistencia del Betis, que mantuvo el tipo casi todo el encuentro ante el Inter, en su último compromiso antes del inicio de LaLiga.

El conjunto de Manuel Pellegrini se aferró a una sólida estrategia defensiva. Tuvo sus oportunidades en la primera parte, cuando encontró espacios y Antoni y el Cucho Hernández se mostraron amenazantes, pero el Inter fue superior.

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Su máquina está engrasada y su victoria pudo ser mayor. El cuadro del rumano Cristian Chivu ha ganado este verano al Karlsruher y al Juventus y logró empatar con el Manchester City y el Milan. Está preparado.

El Betis, que tras perder con el Granada en julio ganó al Lyon, Almería y Arsenal y que afrontó el choque contra el Inter avalado por el empate contra el Bournemouth, acabó sometido por un rival con más potencial.

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De hecho, ya en la primera mitad Ange Yoan Bonny fue una pesadilla en punta. Nicolo Barella siempre le encontraba. Pero estuvo controlado. Pudo marcar el cuadro italiano antes de que Héctor Bellerín se marchara del campo lesionado, a los siete minutos.

El Betis no pudo escapar de la presión ordenada del equipo italiano. En las ocasiones en las que pudo no culminó y buscó el gol con tiros lejanos, especialmente de Antony.

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La acción, marca de la casa, la ejecutó en varias ocasiones. Tras el descanso la superioridad del Inter fue más evidente. La falta de ritmo por los numerosos cambios perjudicó al equipo español, que no aprovechó la salida al campo de Isco

Resistía como podía el cuadro de Pellegrini, amparado en el meta Yan Zhuravskyi, que sustituyó en la segunda parte a Álvaro Vallés y que no pudo evitar el gol de Stones.

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Llegó de volea, después de un gran centro al segundo palo de Federico Di Marco que prolongó Benjamin Pavard y que empalmó el central inglés, exjugador del Manchester City, que llevó el balón a

-- Ficha técnica:

1 - Inter: Josep Martínez (Ivan Provedel, m.62); Yann Aurel Bisseck (John Stones, m.75), Alessandro Bastoni (Banjamin Pavard, m.62), Leonardo Bovio (Manuel Akanji, m.46)), Andy Diouf (Luis Henrique, m.62); Hakan Calhanoglu (Petar Sucic, m.46), Nicolo Barella (Henrikh Mkhitaryan, m.62); Piotr Zielinski (Aleksandar Stankovic, m.70), Carlos Augusto (Federico Di Marco, m.46), Francesco Esposito (Jamal Iddrissou, m.84), m.70); y Yoan Bonny (Lautaro Martínez, m.70).

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0 - Betis: Álvaro Vallés (Yan Zhuravskyi, m.46); Fran García (Junior Firpo, m.73), Natan, Marc Bartra, Héctor Bellerín (Ángel Ortíz, m.9); Marc Roca (Alvaro Fidalgo, m.73), Facundo Bernal (Gnangoro Bouare, m.61); Rodrigo Riquelme (Iker Losada, m.73), Pablo Fornals (Isco, m.46), Antony (Pablo García, m.61); y Cucho Hernández (Nelson Deossa, m.61).

Gol: 1-0, m.83: John Stones

Árbitro: Leandro Mastrodomenico. Mostró tarjeta amarilla a Francesco Esposito y a Natan, del Inter.

Incidencias: encuentro internacional amistoso disputado en el estadio San Nicola de Bari (Italia). EFE