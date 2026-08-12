Tres millones de autónomos tendrán acceso a aplicación gratuita de Hacienda para facturar

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Madrid, 12 ago (EFE).- Casi tres millones de autónomos podrán acceder a la aplicación de facturación gratuita desarrollada por la Agencia Tributaria para adaptarse al sistema Verifactu, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Esta asociación estima que la herramienta -diseñada para profesionales con un volumen de facturación medio o bajo- dará cobertura al 80 % de los autónomos personas físicas y a más del 60 % de las pequeñas sociedades.

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Las facturas generadas por la aplicación generarán de forma automática un registro conforme al sistema Verifactu, con un código QR para su verificación y se garantiza así la integridad y trazabilidad de la información remitida a la Administración Tributaria.

En un comunicado remitido a los medios este miércoles, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, considera que "no basta con poner a disposición de los autónomos una aplicación gratuita", y reclama a Hacienda la puesta en marcha de un plan de formación con información "clara, práctica y asistencia técnica". EFE

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