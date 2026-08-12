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Fallece un hombre de 67 años en el pantano de Alloz (Navarra)

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Pamplona, 12 ago (EFE).- Un hombre de 67 años ha fallecido este miércoles tras sufrir un posible ahogamiento mientras nadaba en el pantano de Alloz, en Lerate (Guesálaz), según ha informado SOS Navarra.

La Sala de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 12:32 horas del miércoles, y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un equipo médico de Abárzuza y patrullas de la Policía Foral.

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El siniestro ha ocurrido en la zona del pantano de Alloz que corresponde a Lerate (Guesálaz), cuando el hombre se encontraba nadando.

Otros bañistas han sacado del agua al hombre y han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que han llegado los servicios de emergencia, pero no se ha podido hacer nada por salvar su vida.

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El cuerpo del hombre será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será realizada la autopsia.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del suceso. EFE

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