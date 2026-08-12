Escandell: "Lo que he vivido en Oviedo no lo he sentido en otro club"

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Oviedo, 12 ago (EFE).- El portero del Real Oviedo, Aarón Escandell, renovado hasta 2029, asegura que lo que ha vivido en la capital del Principado no lo ha sentido "en otro club".

"He estado muy tranquilo en verano y también cuando llegué aquí para comenzar la pretemporada. En Oviedo me siento como en casa y mi familia igual. En ningún momento hubo presiones para buscar una salida ni nada parecido. Me gusta el proyecto, me gusta este club y estoy muy contento en el día a día", explicó el ex de Osasuna en la sala de prensa del estadio carbayón.

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Sobre esta pretemporada a las órdenes de Julián Calero y su cuerpo técnico, el portero valenciano dijo que "más allá de la táctica, quiere un equipo y un grupo muy unido". "Si a un compañero le pasa algo, que ahí estemos reforzándolo. Si cae uno, lo levantamos", sostuvo.

"No decido quiénes son los capitanes. Si tengo que serlo, pues encantado. Eso no nos debe quitar el sueño, lo importante es llegar al sábado de la mejor manera y llevarnos los tres puntos", concluyó Aarón Escandell al ser preguntado sobre su peso en el vestuario antes de comenzar su tercera temporada seguida en Oviedo.

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El Real Oviedo sigue pendiente de cerrar el traspaso de Haissem Hassan al Celtic de Glasgow; el futbolista ya viajó para pasar el reconocimiento médico y el anuncio es inminente, una operación que servirá para cuadrar las cuentas económicas tras catorce fichajes realizados en el presente verano.

Los azules trabajarán este miércoles, jueves y viernes, este último día en el estadio, antes del debut liguero del sábado (19:00 horas), ante el Granada de Pacheta y en el Carlos Tartiere. EFE

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