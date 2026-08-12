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El Mundial de 470 no puede empezar por falta de viento

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Redacción deportes, 12 ago (EFE).- El Campeonato del Mundo de 470, una de las principales citas de la temporada de vela olímpica, no pudo comenzar este miércoles en Enoshima (Japón) por falta de viento, después de que las 74 tripulaciones participantes permanecieran alrededor de dos horas en el agua a la espera de unas condiciones que finalmente no llegaron.

Tras varios días de condiciones de navegación fantásticas, el tiempo empeoró, con fuertes lluvias y, lamentablemente, muy poco viento.

El Comité de Regatas decidió suspender la jornada y devolver a los participantes a tierra, por lo que los españoles Jordi Xammar y Marta Cardona, vigentes campeones del mundo, y Silvia Mas y Alejandro de Maqua tendrán que esperar al jueves para iniciar su participación, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

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Xammar y Cardona parten entre los favoritos para revalidar el título conquistado el pasado año, después de una temporada en la que fueron terceros en el Europeo y se impusieron en el Trofeo Princesa Sofía de Palma y en la Semana Olímpica Francesa de Hyères.

El Mundial se disputa en la bahía de Sagami, en el mismo escenario de los Juegos de Tokio 2020, donde Xammar logró la medalla de bronce junto a Nicolás Rodríguez. La experiencia del catalán en estas aguas puede ser una de las bazas de la pareja española en una competición en la que las condiciones de viento, corrientes y mareas pueden resultar determinantes.

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La segunda tripulación española, formada por Silvia Mas y Alejandro de Maqua, terminó décima en el Mundial de 2025 y fue quinta en el Europeo de esta temporada.

El campeonato reúne a 74 tripulaciones de 28 países y continuará hasta el 17 de agosto. Tras la fase de clasificación, las parejas se dividirán en las flotas oro y plata y las diez mejores accederán a las Medal Series, en las que se decidirá el podio mundial. EFE

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