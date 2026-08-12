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El fuego de Riglos (Huesca) sigue activo y afecta a más de 5.000 hectáreas

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Zaragoza, 12 ago (EFE).- El incendio forestal declarado este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) evoluciona mejor y está perimetrado al 50 por ciento, pero sigue activo y ya suma más de 5.000 hectáreas quemadas, mientras siguen evacuadas 440 personas de ocho municipios y se ha dado la prealerta ante un posible desalojo a otros dos, Osia y Bernués.

Tras la reunión esta mañana del Cecopi, el consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha destacado que el incendio sigue activo con un perímetro en torno a 40 kilómetros y que afecta a una zona de altísimo valor ecológico y sentimental, en el entorno del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña. El frente se encuentra actualmente en torno a 2,8 kilómetros de este enclave.

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Ha apuntado que el fuego este miércoles tiene menos potencialidad que los días previos, que evoluciona mejor y que el flanco izquierdo está parado, pero sigue siendo preocupante la evolución de su flanco derecho hacia la parte monumental de San Juan de la Peña, con zonas muy escarpadas y complicadas de llevar agua, con lo que la propia orografía complica en esa área las labores de extinción.

En todo caso, ha precisado que en la extinción de las llamas trabajan medios aéreos -6 aviones y 22 helicópteros-, y terrestres de todas las administraciones, con unos 500 efectivos, desde el Gobierno de Aragón al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el de Defensa con la Unidad Militar de Emergencias, las diputaciones de Huesca y Zaragoza y del consistorio zaragozano.

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El incendio afecta a campos de cultivo, matorral bajo y pinares muy tupidos de repoblación de los años 60 del siglo pasado, gran parte propiedad del Gobierno de Aragón, y las llamas han sobrepasado ampliamente los cortafuegos que había en la zona.

Además del desalojo de los vecinos de ocho municipios -Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Alastuey, Bailo y Larués, que han sido reubicados en Ayerbe y en Jaca, también en la Escuela Militar de Montaña, el consejero ha indicado que se ha puesto en prealerta a Osia y Bernués y que se van a cortar las visitas a los monasterios de San Juan de la Peña, tanto al nuevo como al viejo, y el tráfico turístico a esa zona.

Por este incendio siguen cortadas dos carreteras, la A-132 entre Murillo de Gallego y Bailo y la A-1205 entre Triste y Santa María de la Peña.

Bermúdez de Castro ha destacado la coordinación de todas las administraciones que hacen de Aragón "un modelo" y los trabajos de todas ellas con el único objetivo de apagar el incendio, cuyas causas siguen en investigación por parte del Seprona de la Guardia Civil.

Ha destacado además la coincidencia hoy con el eclipse total de Sol, lo que condicionará dos horas el trabajo de los medios aéreos, y ha comentado, en cuanto al tiempo, que aunque no está habiendo viento sur sostenido, hasta el sábado no se espera una clara bajada de temperaturas y la llegada de tormentas. EFE

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