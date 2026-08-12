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Dos nuevos casos de virus del Nilo en Sevilla, en Coria del Río y Villamanrique

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Sevilla, 12 ago (EFE).- La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado este miércoles dos nuevos casos en humanos de virus del Nilo en Sevilla, en las localidades sevillanas de Coria del Río y Villamanrique de la Condesa.

Fuentes de Sanidad han informado a EFE de que, con estos casos, se han declarado este año en Andalucía 31 de Fiebre del Nilo Occidental, de los que uno ha fallecido, ha habido una curación sin secuelas y 29 presentan un pronóstico provisional favorable.

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Los dos casos confirmados se unen a los tres de este martes, en Sevilla capital, La Puebla del Río y Los Palacios y Villafranca.

En la provincia de Sevilla, los casos este año se han localizan en Almensilla (1), Aznalcázar (2), Bollullos de la Mitación (1), Coria del Río (5), Dos Hermanas (4), Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río (3), La Puebla del Río (5), Sevilla (2) y Villamanrique de la Condesa (7).

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Además, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 457 usuarios, y despistaje de arbovirosis en 113 casos de meningitis víricas.

Actualmente, son veinte los municipios andaluces declarados como área en alerta, lo que supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local intensificará las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, aumentando las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos. EFE

fcs/fs/aam

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