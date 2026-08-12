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Arranca la temporada de la liga de fútbol de Arabia Saudí con más promesas que estrellas

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El Cairo, 12 ago (EFE).- La nueva temporada de la liga de fútbol de Arabia Saudí arranca este jueves con caras nuevas como Crysencio Summerville o Francisco Trincão, en medio de la estrategia de las autoridades deportivas saudíes alejada de los focos que ya trajeron al país futbolistas como Cristiano Ronaldo, Benzema o Neymar Jr.

Las andaduras de Cristiano en suelo saudí empezaron en el Al Nassr en 2022 cuando el delantero tenía 37 años y cinco Balones de Oro a sus espaldas, mientras que Karim Benzema llegó un año después al Al Ittihad con 35 años, tras ser nombrado el mejor futbolista del mundo después de una temporada de ensueño con el Real Madrid.

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Esas dos superestrellas aterrizaron a la monarquía petrolera como agentes libres, pero los jeques del fútbol de Arabia Saudí se vieron obligados a replantearse poco después si era sostenible fichar a jugadores tan consolidados tras la llegada de Neymar, que le costó 90 millones de euros al Al Hilal y pasó gran parte del tiempo lesionado.

El cambio de estrategia ha sido progresivo y se centra en reclutar a jugadores jóvenes de clubes europeos que todavía tienen carrera por delante, y que cuyos intereses económicos están por encima de esprintar en los grandes estadios de fútbol.

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El mercado de fichajes de la Saudi Pro League cierra la primera semana de septiembre, pero hasta el momento se han confirmado las incorporaciones de varios futbolistas no tan conocidos pero con mucha proyección y años de carrera por delante, como es el caso de Crysencio Summerville al Al Hilal.

Este extremo izquierdo o mediocampista ofensivo neerlandés de 24 años llega del West Ham United de la Premier League inglesa después de que el club saudí pagara unos 70 millones de euros, y se espera que aporte velocidad y ritmo de balón al segundo posicionado de la temporada pasada en la Saudi Pro League.

El Al Ahli, que el año pasado quedó tercero en la tabla, ha fichado al portugués Francisco Trincão, procedente del Sporting de Portugal por un valor de alrededor de 45 millones de euros, además del ruso Eduard Spertsyan, traspasado desde el FC Krasnodar por 25 millones de euros.

El club de Cristiano, el Al Nassr, ha sido de momento el más discreto en esta ventana de fichajes por problemas de regulación financiera, y hasta el momento ha anunciado la incorporación del mediocampista ofensivo portugués Samu Costa, tras pagar al Mallorca la cláusula de rescisión de 22 millones de euros.

El defensa francés Malang Sarr, de 27 años, fichó en julio por el NEOM SC como agente libre tras finalizar su contrato con el RC Lens y después de estar en la órbita de clubes europeos como la Real Sociedad o incluso el Atlético de Madrid.

Hasta el momento, este ha sido uno de los mercados de fichajes más tranquilos en Arabia Saudí en un lustro, pese a que este verano se especuló con la llegada del egipcio Mohamed Salah, que finalmente se ha incorporado al Trabzonspor tras causar una gran expectación en Turquía. EFE

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