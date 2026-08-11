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El eclipse impulsa el turismo en las Rutas del Vino con cifras históricas de reservas

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Madrid, 11 ago (EFE).- El eclipse solar de este miércoles será el evento del año para las Rutas del Vino de España, con unas cifras de ocupación récord para estas fechas, y donde han preparado una programación especial que conjuga las mejores vistas del fenómeno con el disfrute de la gastronomía local entre viñedos.

Agosto era tradicionalmente un mes de baja afluencia turística a las rutas del vino de España por la competencia del turismo de "sol y playa" pero, aunque esta tendencia venía rompiéndose en los últimos años, el eclipse solar del día 12 ha disparado las reservas en el sector.

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En conversación con EFEAgro, el presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero, Miguel Ángel Gayubo, ha cifrado en un 60 % el incremento de ocupación de los días en torno al eclipse respecto a otras fechas en un agosto "normal".

Según ha explicado Gayubo, los días entre semana -como martes o miércoles (día del eclipse)- no suponen una demanda "fuerte" para los alojamientos por lo que el crecimiento derivado de este evento ha sido "exponencial".

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Los establecimientos se han llenado hasta tal punto que uno de los festivales "más importantes a nivel España", como es Sonorama Ribera, ha tenido que variar sus fechas para poder atender a la "cantidad de gente" que se desplazará a la zona por el eclipse, ha detallado el presidente de la ruta.

En todo caso, la zona de la Ribera del Duero será un área "perfecta para la observación de la astronomía", con sus muchos páramos y miradores con vistas despejadas a más de mil metros de altitud sobre el nivel del mar.

En Zamora, provincia donde el eclipse total llegará a tener una duración de hasta dos minutos, el eclipse lleva preparándose desde hace tres años, tal y como ha relatado a EFEAgro la presidenta de la Ruta del Vino de Zamora, Eva Gamazo.

En 2023 ya presentaron la campaña en Fitur y desde entonces se han celebrado cursos y formaciones a nivel institucional para preparar a quienes van a "ofrecer luego esas experiencias" al turista, ha detallado Gamazo.

Desde la capital zamorana, está previsto que funcione un servicio especial de autobuses a siete puntos concretos de la provincia, territorio ideal para la observación del fenómeno por su relieve además de por su latitud, gracias a un paisaje de viñedos y grandes llanuras que ofrecerán "condiciones magníficas" para contemplar el eclipse.

La gerente de la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) y Rutas del Vino de España, Ana Cano, ha trasladado a EFEAgro que el eclipse es una oportunidad para terminar de asentar agosto como un mes importante en el sector.

Y es que pese a que agosto "nunca había aparecido" en los principales puestos por número de visitas, en los últimos tres años se ha convertido en el segundo mes con mayor afluencia.

El enoturismo ya es una "oferta turística en sí mismo" como la playa o la montaña, según Cano.

Además, han detectado que desde la pandemia en adelante el segmento de edad más interesado en este tipo de turismo está en movimiento y ya no se restringe solo al tercio más adulto de la población, sino que "cada vez más gente" de entre 25 y 35 años acude.

Este 12 de agosto será una fecha histórica para España y en concreto para las Rutas del Vino, que tendrán que estar a la altura de un evento en el que todas las miradas estarán puestas en el cielo. EFE

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