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El detenido por asesinar a su pareja en Marbella (Málaga) confesó el crimen a la Policía

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Málaga, 11 ago (EFE).- El hombre de 59 años detenido este lunes por la Policía Nacional en Marbella (Málaga) por el asesinato de su pareja, una mujer trans de 35 años, confesó el crimen a la llegada de los agentes a la vivienda.

Fuentes policiales han señalado a EFE que, dado que la víctima no figuraba inscrita como mujer porque no había iniciado los trámites administrativos para el cambio de sexo, la Policía tramita las diligencias en el ámbito de violencia doméstica en lugar de violencia de género como apuntaron inicialmente.

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El crimen se produjo en la tarde este lunes en una vivienda de la calle Castilla, en el núcleo de San Pedro de Alcántara, y la Policía tuvo conocimiento del mismo sobre las 16:15 horas a través del aviso de un ciudadano.

Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que presentaba heridas por arma blanca.

Víctima y autor convivían juntos y, según las primeras averiguaciones, las discusiones de pareja eran habituales, ha informado este martes la Policía.

De las pesquisas policiales se desprende que la víctima habría fallecido a consecuencia del apuñalamiento, aunque será la autopsia la que de determine el número de heridas y el tipo de arma blanca utilizada.

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Dado que la investigación se encuentra en una fase incipiente, la Policía continúa sus pesquisas y no está prevista la puesta a disposición judicial del arrestado este martes.

El asesinato de esta mujer se ha producido unos días después de que se haya confirmado el crimen machista de otra mujer en Benahavís (Málaga) el 21 de julio, lo que elevaba a 36 el número de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en lo que va de año, la peor cifra desde 2019.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

(vídeo)

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