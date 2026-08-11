Cataluña hace terapia con gafas de realidad virtual entre penados por delitos de violencia machista

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La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat ha consolidado el uso de la realidad virtual inmersiva (RVI) en centros penitenciarios catalanes como herramienta innovadora para reforzar la rehabilitación de las personas condenadas por delitos de violencia machista, mediante el uso de gafas para la aplicación de esta técnica.

En ellas, los participantes pueden experimentar situaciones de violencia desde la perspectiva de la víctima, una experiencia que "favorece la mejora de la empatía, la responsabilización y la toma de conciencia sobre las consecuencias de la conducta violenta", informan en un comunicado este martes.

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Esta tecnología forma parte de los programas especializados de tratamiento que el sistema penitenciario catalán lleva desarrollando desde hace más de treinta años para abordar la violencia machista y se aplica en todos los centros penitenciarios de régimen ordinario excepto Brians 1, centro de referencia para internos preventivos.

El proyecto está diseñado para ayudar a las personas condenadas a identificar y modificar los factores psicológicos, emocionales y sociales relacionados con la conducta delictiva.

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USO

Para participar, son necesarias unas gafas de realidad virtual y dos mandos que permiten reproducir dentro del entorno virtual los movimientos corporales de la persona usuaria y la experiencia posibilita que el interno pueda ver, escuchar y sentirse, durante unos momentos, como una víctima de violencia machista.

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Para ello, el programa utiliza diferentes escenarios virtuales, siendo el más conocido es el llamado 'embodiment' (o corporeización): permite experimentar una situación desde el cuerpo de la víctima, una técnica sobre la que se han desarrollado varios estudios y publicaciones científicas.

También se utilizan otras escenas, como la observación de una discusión de pareja en un establecimiento público o una conversación simulada entre agresor y víctima, en la que el participante alterna los dos puntos de vista.

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AUMENTO DE PARTICIPACIÓN

Durante 2025, un total de 1.344 internos pasaron por las cárceles catalanas por delitos relacionados con la violencia de género, de los que 596 (un 44%) participaron en programas especializados de rehabilitación para la violencia machista, una cifra que representa un incremento del 38% respecto al año anterior.

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La participación en estos programas ha pasado del 34,9% en 2024 al 44,3% en 2025, un incremento que "consolida la creciente" tendencia en el acceso a los recursos especializados de intervención y rehabilitación.

La realidad virtual inmersiva es una herramienta integrada dentro de los programas de rehabilitación, pero no sustituye al resto de componentes terapéuticos que se desarrollan.

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TASA DE REINCIDENCIA

La tasa de reincidencia en los delitos de violencia de género es del 17,7%, 3 puntos por debajo de la tasa de reincidencia general, que es del 21,1% según la última búsqueda de reincidencia penitenciaria publicada en 2023 por el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE).

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Catalunya es una de las administraciones penitenciarias europeas con mayor trayectoria en la aplicación de la realidad virtual inmersiva a la rehabilitación de personas condenadas por violencia machista.