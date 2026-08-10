Una treintena de medios lucha por controlar un incendio en Cifuentes de Rueda (León)

León, 10 ago (EFE).- Más de una treintena de medios terrestres y aéreos trabajan para sofocar las llamas de un incendio forestal que se registra en la localidad de Cifuentes de Rueda, en el término municipal de Gradefes (León).
La Junta de Castilla y León ha informado de que el fuego se detectó a las 10:25 horas de este lunes por causas que están bajo investigación.
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Para la extinción del incendio se ha desplegado un dispositivo formado por un técnico, siete agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, tres bulldozer y cuatro brigadas helitransportadas, a los que se han unido siete medios aéreos entre helicópteros e hidroaviones de extinción. EFE
jjp/erbq/acm
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