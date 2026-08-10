Ordenan evacuar Las Delgadas (Huelva) y El Madroño (Sevilla) por el fuego de Niebla

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(Actualiza la EX1099 con más datos)

Huelva, 10 ago (EFE).- La dirección de la Emergencia del incendio de Niebla (Huelva) ha ordenado el alejamiento preventivo de la aldea de Las Delgadas, en Zalamea la Real (Huelva), y del núcleo principal de El Madroño (Sevilla) y sus cuatro pedanías: El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo.

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La medida, ha informado el servicio Emergencias 112 en un comunicado, se adopta de forma anticipada ante la posible evolución del incendio forestal de Niebla y para asegurar el traslado de la población antes de que pudiera afectar a la zona y rutas de salida.

La decisión responde a la planificación preventiva del operativo y de una medida de anticipación para que el alejamiento se realice con tiempo, de forma ordenada, serena y con total seguridad, ya que la prioridad del Plan siempre es la protección de las personas, ha indicado el 112.

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En la provincia de Huelva, la medida afecta a Las Delgadas, con una población censada de 29 personas, y a Monte Sorromero, con seis. Sus vecinos serán trasladados al Centro de Atención habilitado en el Teatro Municipal Ruiz Tatay de Zalamea la Real.

En la provincia de Sevilla, la medida incluye, como avanzaba el propio Ayuntamiento a través de sus redes sociales, el núcleo principal de El Madroño y las pedanías de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo. El municipio tiene 286 habitantes censados: alrededor de 180 en el núcleo principal y 106 en las cuatro pedanías.

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Los planes de contingencia tienen en cuenta la elevada proporción de personas mayores de 65 años y las limitaciones de una red viaria condicionada por la orografía y el entorno forestal.

El Ayuntamiento ha dispuesto varios vehículos alternativos para las personas que no tengan capacidad para desplazarse, y ha comenzado a desalojar a los vecinos a través de la carretera C-421, que enlaza con la A-476, un trayecto de unos 25 minutos que conecta con El Castillo de las Guardas.

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Por su parte, el alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), ha informado a EFE de que ha activado el Plan de Preemergencia Local, y ha pedido a los ganaderos de la localidad que pongan a salvo el ganado, ante la posibilidad de que las llamas avancen en dirección oeste.

Ha señalado, también, que se va a cortar la carretera que une Aznalcóllar con El Álamo, con el fin de evitar que los vecinos transiten por la zona y facilitar el acceso a los servicios de emergencia.

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En la provincia de Huelva, el Ayuntamiento de Escacena ha pedido a los vecinos "que actúen con la máxima responsabilidad" y ha indicado que "nadie debe desplazarse bajo ningún concepto" hacia su sierra "y muy especialmente hacia el paraje de la Pata del Caballo".

El incendio continúa activo y mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 2, del Plan Infoca. La superficie situada dentro del perímetro supera las 20.000 hectáreas de eucaliptal, dehesa y pinar. Esta estimación se refiere a la superficie recorrida y no a superficie quemada.

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Se trata de un incendio de evolución prolongada y condicionado por los continuos cambios de viento en el que están trabajando con más de 600 efectivos y 26 medios aéreos y una docena de buldóceres.

En cuanto a la situación del tráfico, se ha procedido al corte de la SE-6402 entre Aznalcóllar y El Álamo. Permanecen afectadas por cortes o restricciones la HU-3106, la A-493, la HU-5104, la HU-4103 y la HU-6104. También continúa cortado un camino entre Marigenta y Las Delgadas. EFE

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lra-fcs/erv/icn