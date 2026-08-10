Najat El Hachmi: No se considera un problema que haya niñas discriminadas y eso es racismo

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Santander, 10 ago (EFE).- La escritora española de origen marroquí Najat El Hachmi ha denunciado que en España hay niñas que están siendo discriminadas en pleno siglo XXI cuando la sociedad en la que viven tendría que garantizar sus derechos, por un relativismo cultural que, a su juicio, es otra forma de racismo.

"No se considera un problema que haya niñas discriminadas y eso es racismo", ha dicho esta lunes la escritora catalana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde dirige esta semana un curso que ha titulado 'Derechos Humanos. Raíces nuevas y lenguaje para expresarlas'.

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La novelista y columnista nacida en Beni Sidel en 1979, ganadora del Premio Nadal por 'Los lunes nos querrán', cree que por primera vez desde 1948 se están poniendo en duda la universalidad de los derechos humanos, que ya se daban por sentados y son un pilar "de nuestra forma de ver el mundo y nuestros valores".

Y lo más preocupante, ha añadido, es que se están poniendo en duda desde la izquierda relativista, que está cobrando mucha fuerza en el mundo académico, "donde están pasando cosas que hace 20 años eran impensables".

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"Crecí relajada pensando algo que ni siquiera se tenía que explicar, que las mujeres feministas de izquierda me iban a dar una mano para que yo me pudiera enfrentar al padre, al imán y a todos los poderes patriarcales. Y no solo no me han ayudado ni han entendido la problemática de las mujeres como yo, sino que han contribuido a nuestras propias opresiones", ha lamentado.

La escritora ha confesado que se ha sentido como si predicara en el desierto ante quienes justifican e incluso difunden y fomentan la discriminación que sufren las mujeres migrantes.

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Y solo ha encontrado comprensión en el "feminismo clásico, el de toda la vida", el que tiene una agenda clara de igualdad y que no considera que los derechos de las mujeres tengan que ponerse en duda si han nacido en otro lugar o tienen una cultura o una religión diferentes.

Ese es un fenómeno que en su adolescencia no existía y que están generando "nuevas dinámicas de sometimiento de mujeres migrantes" con efectos concretos sobre niñas, advierte la escritora, que vive en España desde su infancia.

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"Si esas niñas se llamaran María o Pepita la situación será distinta pero asumimos que como es cultural o de religión, es algo natural, pero el machismo no es algo natural. Y a mi eso me parece un escándalo. No hay ninguna sensibilidad, no hay políticas, hay una indiferencia total", ha alertado.

Para Najat El Hachmi, solo las maestras de esas niñas o los profesionales que están en primera línea están cargando sobre sus hombros el problema y haciendo lo que pueden por ellas.

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La escritora ha advertido también de que el discurso de la derecha contra la inmigración, que ha calificado de "hipócrita" porque sabe que es necesaria, está fomentado una explotación "más efectiva" de los trabajadores llegados de otros países que va a erosionar los derechos de todos. EFE

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