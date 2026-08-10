La UD Las Palmas no suplirá la marcha de Cristian Gutiérrez, o de Horkas si es traspasado

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 10 ago (EFE).- La UD Las Palmas no acudirá al mercado para fichar a un sustituto del lateral izquierdo Cristian Gutiérrez, cedido al Cádiz hasta final de temporada, ni del portero Dinko Horkas, en el caso de que el guardameta croata sea finalmente traspasado.

Pese a que el otro lateral izquierdo de la plantilla, Enrique Clemente, está lesionado y no podrá comenzar la temporada, el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, considera que el puesto está bien cubierto con Valentín Pezzolesi -lateral diestro-, Andrés Rodríguez o Víctor Villote, defensa zurdo del filial, según declaró este lunes en la emisora oficial del club, UD Radio.

PUBLICIDAD

Además, valora que también podría actuar como lateral izquierdo el extremo italiano Luigi Cherubini (Roma), objetivo del club en este mercado.

"Hay un acuerdo con el jugador y su equipo, que tiene un problema porque hay una norma que no permite ceder a más de seis jugadores fuera de su país, por lo que tendrían que vender a uno de ellos, o nosotros comprar al que queremos", explicó en relación a Cherubini, un futbolista muy del agrado de la dirección deportiva.

PUBLICIDAD

En el caso de Horkas, aseguró que si fuese traspasado, no ficharán a otro portero, ya que "subirá uno del filial", y si no se concretase esa operación, el guardameta croata le aseguró que "va a competir" por el puesto, tras mantener una conversación con él, pese a que inicialmente había mostrado estar "incómodo".

Por otra parte, Ramírez reiteró que esperarán por el delantero grancanario Juan Carlos Arana (Racing de Santander), ya que el jugador pretende jugar en Primera División, y aseguró que en Segunda sólo lo haría con la Unión Deportiva.

PUBLICIDAD

También adelantó que saldrán de la actual plantilla "cuatro o cinco jugadores", la mayoría de ellos en forma de cesión a otros clubes. EFE

rg/cas/cmm