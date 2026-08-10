La Generalitat Valenciana condena la agresión homófoba en Benialí (Alicante)

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Alicante, 10 ago (EFE).- La vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, ha expresado su "firme condena y absoluta repulsa" ante la agresión homófoba sufrida por un grupo de menores en Benialí, del término municipal de La Vall de la Gallinera (Alicante).

Según el comunicado del Consell, Camarero ha indicado que la Generalitat está en contacto permanente con el alcalde de la localidad, Ignasi Mora, para trasladar todo su "apoyo, solidaridad y cercanía a las menores agredidas, a sus familias y al municipio, especialmente en estos momentos de preocupación y dolor".

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"Ninguna persona debe sufrir insultos, amenazas o agresiones por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género", ha señalado la vicepresidenta, quien ha añadido que "resulta particularmente grave que estas conductas violentas se dirijan contra adolescentes, vulnerando su derecho a vivir y relacionarse en libertad, igualdad y seguridad".

La titular de la consejería de Igualdad ha dicho que la LGTBIQ+fobia "no tiene cabida en una sociedad inclusiva y respetuosa con los derechos humanos, ni tampoco en los espacios festivos, los cuales deben constituir lugares de encuentro, convivencia y disfrute para todas las personas".

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Desde la Conselleria de Igualdad se ha trasladado el respaldo de la Generalitat a las actuaciones iniciadas y que buscan esclarecer los hechos, además de poner a disposición del Ayuntamiento, las víctimas y de sus familias los servicios públicos de acompañamiento y atención con los que cuenta.

"Queremos agradecer también la respuesta de solidaridad mostrada por la ciudadanía, por el Ayuntamiento de la Vall de Gallinera y por todas las personas que han expresado públicamente su rechazo ante esta agresión y su apoyo a las jóvenes afectadas", ha indicado Camarero. EFE

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