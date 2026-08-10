El Obradoiro comienza la pretemporada con las pruebas médicas

Guardar

Santiago de Compostela, 10 ago (EFE).- La plantilla del Monbus Obradoiro comenzó este lunes la pretemporada con las habituales pruebas médicas efectuadas a la plantilla en el Hospital HM Rosaleda de Santiago.

Alonso Faure, Brandon Childress, Felipe dos Anjos, Yunio Barrueta, Alejandro Galán, Alex Barcello y Olle Lundqvist han sido los primeros jugadores en someterse a los reconocimientos cardíacos, mientras que este martes será el turno de Sergi Quintela y Caleb Agada, quedando a la espera de la llegada a Santiago del resto de integrantes del equipo.

PUBLICIDAD

Las exploraciones han incluido un electrocardiograma, un ecocardiograma y una ergometría, además de una analítica completa y una serie de estudios para evaluar el estado cardiovascular de los deportistas antes del regreso a las pistas.

La doctora Gema Castiñeiras, directora médica de HM Hospitales en la capital gallega, subrayó la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz en deportistas de élite, “no sólo para obtener el mejor rendimiento deportivo, que también, sino para evitar posibles consecuencias negativas en la práctica deportiva de alta competición, en la que los jugadores llevan su organismo al límite”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Héctor Galán, director general del Obradoiro, destacó la importancia del acuerdo de colaboración con el centro médico porque permite a los jugadores de la primera plantilla contar “con grandes profesionales” que supervisan su estado de salud.

El Obradoiro afrontará los primeros entrenamientos de la pretemporada con sólo nueve jugadores del primer equipo, ya que el técnico Diego Epifanio aún no puede contar con los internacionales concentrados con sus respectivas selecciones nacionales: el portugués Diogo Brito, el brasileño Leo Meindl, el dominicano Joel Soriano y el nigeriano Efe Abogidi. EFE

PUBLICIDAD

dmg/cmm