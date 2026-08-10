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El Gobierno prioriza la reagrupación familiar para dar respuesta a los menores migrantes no acompañados de Ceuta

10/08/2026 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación tras mantener una reunión de coordinación con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la Delegación del Gobierno de España en Ceuta, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). El ministro ha cifrado en 80.000 las personas migrantes que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva del 30 de julio. POLITICA Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
10/08/2026 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación tras mantener una reunión de coordinación con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la Delegación del Gobierno de España en Ceuta, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). El ministro ha cifrado en 80.000 las personas migrantes que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva del 30 de julio. POLITICA Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que la reagrupación familiar será una de las vías prioritarias para dar respuesta a la situación de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio.

Torres ha explicado que el primer paso del procedimiento es la filiación de los menores y ha señalado que, a fecha del domingo, se habían podido filiar alrededor de 1.400. Ha advertido de que la cifra todavía no es definitiva, ya que continúan llegando menores a las dependencias policiales para ser identificados.

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El ministro ha señalado que ha podido comprobar personalmente la presencia de menores en las calles de Ceuta y ha incidido en la necesidad de acelerar los procedimientos para que puedan abandonar esta situación.

Torres ha recordado que la competencia en materia de menores corresponde a las comunidades autónomas, pero ha defendido que el Gobierno central debe intervenir ante situaciones de contingencia migratoria que superan la capacidad de respuesta de un territorio.

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"Es imposible que una comunidad autónoma pueda responder sola", ha señalado el ministro, quien ha considerado que mantener a menores en las calles supone una situación "no aceptable" para una población especialmente vulnerable.

REFUERZO DE PERSONAL

Para agilizar los trámites, el Gobierno ha reforzado en un 50% el personal de la Delegación del Gobierno destinado a estos procedimientos. Este refuerzo se ha orientado no solo a las filiaciones, realizadas también por la Policía Nacional, sino a activar los mecanismos administrativos necesarios para facilitar la salida de los menores hacia otros recursos.

Entre las alternativas, Torres ha destacado la reagrupación familiar como prioridad. El ministro ha reconocido, sin embargo, que este procedimiento no resulta sencillo, ya que depende de la voluntad del país de origen, de los propios menores y de sus familias, además del asesoramiento jurídico que reciban.

La reagrupación podrá producirse tanto con familiares que se encuentren en el país de origen como con familiares residentes en otros puntos de España, según ha explicado Torres.

El ministro ha señalado además que el Gobierno ha detectado casos de personas dispuestas a acoger a algunos de estos menores, por lo que también se están estudiando estos mecanismos como parte de la respuesta.

REUBICACIÓN DE MENORES

Torres ha defendido que todas las opciones deben orientarse a garantizar que los menores se encuentren "en el mejor de los estados posibles" y ha señalado que también se ha abierto la posibilidad de trasladarlos a otros territorios españoles.

En este sentido, ha defendido el mecanismo de reubicación de menores entre comunidades autónomas como otra de las vías para aliviar la presión sobre Ceuta.

Según ha indicado, mediante este sistema ya se han trasladado más de 2.000 menores en el conjunto del país procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias, de los que alrededor de 1.700 han correspondido a Ceuta.

Torres ha destacado el trabajo realizado por la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como por los ministerios de Infancia y de Política Territorial, en el proceso de traslado de los menores.

El ministro ha insistido en que la reagrupación familiar debe mantenerse como primera opción, aunque ha reconocido que el elevado número de menores que han llegado a Ceuta obliga a activar de forma paralela los mecanismos de reubicación y acogida en otros territorios.

"No me atrevo a decir una cifra definitiva" de menores que permanecen actualmente en Ceuta, ha afirmado Torres, al considerar que el proceso de filiación todavía continúa y que la situación sigue siendo cambiante.

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EuropaPress

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