Barcelona y Bangkok compiten por convertirse en la sede del WorldPride 2030

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Barcelona, 10 ago (EFE).- Barcelona ha entrado en la recta final de la carrera por acoger el Orgullo Mundial (WorldPride) en 2030, que disputará mano a mano con Bangkok y cuya resolución se dará a conocer a mediados de noviembre, según ha informado este lunes el Govern en un comunicado.

La candidatura, que avanza tras completar una gira de presentaciones institucionales en anteriores sedes como Ámsterdam, Roma y Madrid, cuenta con el respaldo de Pride Barcelona, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Igualdad.

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La consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, ha defendido que "Barcelona y Cataluña están totalmente preparadas para acoger el WorldPride 2030 y continuar siendo un espacio de libertad, respeto y dignidad".

Bajo el lema 'Let’s Think, Let’s Answer, Let’s Change', la propuesta de la capital catalana busca combinar los actos festivos con una cumbre de derechos humanos en un 2030 clave, año en que se cumplirán 25 años del matrimonio igualitario en España.

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La decisión definitiva quedará en manos de la red internacional InterPride, que evaluará ambas opciones durante su conferencia anual de finales de octubre en Phuket (Tailandia). EFE

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