Melilla: El rey ha mostrado muchas veces su interés y voluntad por visitar ambas ciudades

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Melilla, 7 ago (EFE).- El Gobierno de Melilla ha recordado este viernes que ha propuesto a Felipe VI “en multitud de ocasiones” y cada vez que ha tenido ocasión que visite la ciudad, a lo que el monarca ha respondido mostrando “muchas veces su interés y voluntad de poder viajar a las dos ciudades autónomas”.

La vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Melilla, Fadela Mohatar, se ha referido así a la posibilidad de que propongan al rey que visite la ciudad, después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirmara este jueves que Felipe VI está comprometido con realizar la que sería su primera visita oficial a esa ciudad autónoma.

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A preguntas de los periodistas, Mohatar ha dicho que será la Casa Real “la que tenga que decidir y cuando el Gobierno lo vea conveniente o lo autorice”, algo en lo que el Ejecutivo melillense “no va a entrar”.

El Gobierno de Melilla “saluda y se congratula” de que el rey “haya querido tener ese contacto directo con el presidente de Ceuta” recibiéndolo en audiencia este jueves en el Palacio de Marivent.

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Sobre la posibilidad de solicitar al rey que también reciba al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, Mohatar ha dicho que “no hace falta” porque Felipe VI “ya estuvo en contacto directo” con él tras empezar hace ocho días “este drama migratorio, humanitario y de seguridad” en la ciudad.

Como ya dijera el propio Imbroda a principios de esta semana, Mohatar ha señalado que el rey y el presidente melillense mantuvieron “una larga e interesante conversación, al igual que también lo hizo con Vivas”.

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“La Casa Real siempre ha estado al lado de las dos ciudades autónomas. Los propios presidentes tienen ese convencimiento y esa convicción”, ha aseverado la portavoz del Gobierno de Melilla. EFE

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