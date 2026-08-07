La Fiscalía avisa de que actuará si las comunidades autónomas rechazan el reparto de menores migrantes de Ceuta

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La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado un decreto con pautas de actuación para los fiscales a fin de "garantizar" la "protección de todos los menores extranjeros no acompañados en situación de contingencia migratoria extraordinaria" que se encuentren en España, y ya avisa de que actuará si las comunidades rechazan acoger menores.

En concreto, Peramato asegura que en el caso de que las comunidades autónomas de destino rechacen o "muestren reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva" de los menores, el fiscal del lugar de origen "deberá informar al fiscal del lugar de destino, con copia de la resolución de reubicación y traslado, así como alegaciones de rechazo o dilación de su ejecución".

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En una nota de prensa, la Fiscalía ha informado del establecimiento de una serie de pautas de actuación para los fiscales delegados de menores de origen y destino, "cuyas fiscalías se vean afectadas por la reubicación de menores extranjeros no acompañados, todo ello con la finalidad de asegurar su bienestar y garantizar su protección de manera adecuada".

Esta instrucción llega tras las reticencias manifestadas por algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox a una eventual acogida de menores migrantes tras la entrada masiva de más de 70.000 personas desde Marruecos a Ceuta, ocurrida la semana pasada. Aún así, la Fiscalía no menciona directamente la situación ocurrida en Ceuta.

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